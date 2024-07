La sede del judo "no está preparada", según presidente de su federación

El Arena del Campo de Marte "no está preparada" para recibir la competición olímpica de judo, que se celebra del 27 de julio al 3 de agosto, indicó el martes a la AFP el presidente de la Federación Internacional de este deporte (FIJ), Marius Vizer.

"Vengo a París con mucho entusiasmo, estamos preparados desde el punto de vista deportivo, pero lamentablemente el lugar no está preparado y estamos sufriendo", dijo Vizer durante una entrevista en París.

"Todo el equipo de la FIJ está en el lugar trabajando con el equipo local para completar las instalaciones, pero deberían haber estado listo mucho antes", añadió.

El presidente de la FIJ rechazó "entrar en detalles" para no "ofender demasiado a los organizadores locales", pero asegura que todo el "entorno" del Palacio Efímero -nombre inicial del edificio creado en 2021- aún no está preparado para acoger competiciones de judo: "faltan muchas cosas en la instalación".

El judo comienza el sábado a las 10H00 locales (08H00 GMT) con las categorías -48 kg femenino y -60 kg masculino, y finalizará el sábado 3 de agosto con la competición por equipos mixtos.

Del 5 al 9 de agosto, el Arena del Campo de Marte, situada frente a la torre Eiffel, acogerá la competencia de lucha.

Vizer lamentó que el judo no esté organizado en Bercy, donde cada año se llena el para el Grand Slam de judo: "Es el templo del judo. Conocemos todos los rincones de Bercy, no entiendo por qué el judo no pudo quedarse allí.

El Arena Bercy acoge la gimnasia, trampolín y la fase final de básquetbol.

"Francia es un país de judo, una de las naciones mejor organizadas en judo, con más de un millón de miembros, de practicantes y de seguidores, y uno de los aspectos más destacados de los Juegos será el certamen de judo, así que espero que todo se resuelva a tiempo", concluyó.

Considerado cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, Vizer y la Federación de Judo le retiraron su título de presidente honorario tras la invasión a Ucrania en febrero de 2022: "Consideramos, con el comité ejecutivo de la FIJ, que ya no era apropiado tenerlo como presidente honorario, tomamos la decisión unánime de destituir al presidente Putin de ese cargo".

