La seguridad del suministro de petróleo en hungría y eslovaquia no peligra, dice la comisión europea

Por Jan Strupczewski

BRUSELAS, 1 ago (Reuters) - No parece haber ningún riesgo inmediato para la seguridad del abastecimiento de petróleo a Hungría y Eslovaquia, ya que las sanciones impuestas por Ucrania al productor ruso Lukoil no afectan a su tránsito hacia Hungría a través de Ucrania, dijo el jueves la Comisión Europea. En una carta dirigida a los ministros de Asuntos Exteriores de Hungría y Eslovaquia, el vicepresidente de Comercio de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, señaló que, según la información recibida de la empresa húngara MOL, importadora del petróleo ruso, este pasa a ser propiedad de las empresas comerciales en la frontera ruso-ucraniana, por lo que no está sujeto a sanciones. "Los servicios de la Comisión han llegado a la conclusión preliminar de que las consultas urgentes no parecen estar justificadas, ya que no hay indicios actuales de un riesgo inmediato para la seguridad del abastecimiento", decía la carta, a la que tuvo acceso Reuters. Eslovaquia y Hungría —dos países que se han opuesto a la ayuda militar de los aliados occidentales a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa— se han quejado de la medida de Kiev de incluir a Lukoil en su lista de sanciones el mes pasado, alegando que les impedía comprar petróleo ruso para sus refinerías, lo que amenazaba la seguridad del suministro. Las sanciones contra Lukoil empezaron a surtir efecto a finales de junio, pero Hungría y Eslovaquia no informaron de problemas de abastecimiento hasta mediados de julio. El oleoducto Druzhba, o "de la amistad", que une Rusia con Europa oriental ha seguido funcionando durante más de dos años de guerra, a pesar de que la UE se ha desprendido de la mayoría de las demás fuentes de suministro energético ruso. El ramal sur del oleoducto llega a través de Ucrania a la República Checa, Eslovaquia y Hungría, y ha sido durante años la principal fuente de abastecimiento de sus refinerías. Rosneft , Lukoil y Tatneft han sido los principales exportadores rusos a través de la ruta. La Comisión afirmó que un número significativo de países de la UE han preguntado por qué Hungría y Eslovaquia aún no se han diversificado para alejarse del petróleo ruso, dos años después de que Moscú invadiera Ucrania y la Unión Europea decidiera dejar de comprar crudo ruso para no financiar el esfuerzo bélico de Rusia. La Comisión dijo que, según su análisis, quedaba capacidad suficiente en el oleoducto JANAF del Adriático para abastecer a ambos países con petróleo comprado fuera de Rusia.

"Debe perseguirse activamente el objetivo de la diversificación, alejándose de los combustibles fósiles rusos", decía la carta de la Comisión. (Reporte de Jan Strupczewski; edición de Bart Meijer y Benoit Van Overstraeten; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

