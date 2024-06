La serie sobre harry potter de hbo estará dirigida por antiguos alumnos de "succession"

Por Danielle Broadway

LOS ÁNGELES, 26 jun (Reuters) - HBO anunció el miércoles que su próxima serie de televisión de Harry Potter estará dirigida por los veteranos de "Succesion", Francesca Gardiner, guionista y "showrunner", y Mark Mylod, director de varios episodios.

Tanto Gardiner como Mylod trabajaron en la serie de HBO "Succession" sobre una familia disfuncional que dirige un imperio mediático, ganadora de 19 Emmys.

Gardiner formó parte del equipo de producción y Mylod fue director y productor.

Gardiner también es conocida por su trabajo en la serie de fantasía de HBO "His Dark Materials", mientras que Mylod dirigió episodios de "Juego de tronos" y la segunda temporada de "The Last of Us", que aún no se estrena.

HBO describe la serie de Harry Potter, que aún no tiene título oficial, como "una fiel adaptación de la querida serie de libros de Harry Potter de la autora y productora ejecutiva, J.K. Rowling".

La autora británica Rowling dijo el miércoles en X que tenía muchas esperanzas puestas en la serie.

"Estoy realmente emocionada de anunciar a nuestro director y nuestra guionista, a ambos los entrevisté como parte del equipo de producción", dijo Rowling.

"Ambos tienen una pasión genuina por #HarryPotter y habiendo leído el guión piloto de Francesca y escuchado la visión de Mark, estoy segura de que la serie de televisión estará más que a la altura de las expectativas", añadió.

HBO dijo que "cada temporada llevará a Harry Potter y estas increíbles aventuras a nuevas audiencias en todo el mundo, mientras que las películas originales, clásicas y apreciadas seguirán siendo el núcleo de la franquicia y estarán disponibles para ver en todo el mundo".

Warner Bros Discovery anunció el año pasado que iba a realizar la nueva serie sobre el niño mago como parte de sus planes para su servicio de streaming Max, que combina HBO Max con programación no guionizada de Discovery.

Los siete libros de Harry Potter han vendido más de 600 millones de ejemplares en todo el mundo. Fueron adaptados en películas de gran éxito protagonizadas por Daniel Radcliffe que recaudaron 7.700 millones de dólares en todo el mundo entre 2001 y 2011. (Reportaje de Danielle Broadway y Lisa Richwine; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters