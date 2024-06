La UE avisa a Georgia de que puede cerrar la puerta a la adhesión si sigue el deterioro democrático

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha lanzado un aviso este lunes a Georgia sobre sus aspiraciones a entrar en el bloque europeo asegurando que se cerrará la puerta a la adhesión si sigue con medidas que suponen un deterioro democrático, como la ley de agentes extranjeros que limita el papel de ONG y medios de comunicación.

"Una cosa está clara: la puerta para que Georgia se convierta en miembro de la Unión Europea está abierta. Pero si el Gobierno sigue por el mismo camino, sigue haciendo lo que está haciendo, esta puerta se cerrará", ha asegurado en declaraciones a su llegada a la reunión del Consejo de Exteriores en Luxemburgo.

En la cita de este lunes, los ministros del ramo de la UE han lanzado un aviso ante la deriva de Tiflis apuntando a medidas para responder al pulso planteado por el partido de gobierno Sueño Georgiano tras la aprobación de la polémica normativa, aunque se buscará evitar un castigo colectivo a la sociedad georgiana, mayoritariamente proeuropea.

En este sentido, Borrell ha lamentado que el pueblo georgiano "pagará las consecuencias" si el Ejecutivo de Georgia sigue haciendo caso omiso a las peticiones de la UE por lo que la perspectiva europea del país "se puede ver mermada o incluso anulada".

El responsable de Exteriores de la UE ha diseñado un plan con distintas medidas para que los 27 actúen en el caso de Georgia. Sobre la mesa está limitar el apoyo militar a través del Mecanismo Europeo para la Paz, reducir los contactos a más alto nivel entre la UE y Georgia o frenar cierta ayuda financiera que va a parar a arcas del gobierno georgiano, ha indicado el propio Borrell antes de la reunión.

En declaraciones previas, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, ha abogado por mandar una "llamada de atención" a Tiflis. "Esperemos que Georgia vuelva a esa senda que nosotros queremos y que entendemos que tanto el Gobierno como el pueblo de Georgia quieren de ser parte de la familia europea", ha señalado.

En la misma línea, la titular finlandesa, Elina Valtonen, ha valorado medidas que respondan al Gobierno de Tiflis pero que mantengan la esperanza europeísta de la sociedad georgiana. "Hay medidas que se pueden adoptar como que sea más difícil para funcionarios georgianos viajar a la UE", ha subrayado.

"Es un día triste, ya que discutimos la situación en Georgia no porque estén dando pasos a la UE sino todo lo contrario", ha apuntado su colega estonio, Margus Tsahkna, quien ha alertado de que no habrá avances en la senda europea si Tiflis no da marcha atrás primero en la ley de agentes extranjeros. "La situación es seria y la responsabilidad recae en los hombros del gobierno de Georgia", ha recalcado.

Para Lituania, las opciones puesta sobre la mesa por Borrell se quedan cortas ya que a su juicio se tiene que valorar directamente congelar la integración de Georgia a la UE. "Esto tiene que mencionarse", ha defendido el ministro de Exteriores, Gabrielus Landsbergis.

