La UE estudiará reactivar la misión civil en el paso fronterizo de Rafá

Los ministros de Exteriores de la UE reunidos este lunes en Bruselas han aprobado autorizar la "exploración" de una posible reactivación de la Misión de Ayuda para el Paso Fronterizo de Rafá (EUBAM, por sus siglas en inglés), en suspenso desde 2006.

Los ministros han apoyado la iniciativa "para ayudar a la entrega de ayuda humanitaria", según ha informado el Consejo de la UE. Esta misión tendría que contar con la colaboración de la Autoridad Palestina y con las autoridades egipcias e israelíes.

La reactivación de esta misión "podría ser útil para apoyar la entrada de gente en Gaza, y la salida", ha afirmado Borrell en declaraciones a la prensa tras la reunión de los ministros, aunque ha destacado que "no lo vamos a hacer solos". "No vamos a ser una subcontrata de seguridad para la frontera. No somos una empresa de seguridad", ha advertido.

Antes del inicio de la reunión de este lunes, Borrell ya había adelantado que se ha solicitado el apoyo de la UE para reactivar esta misión. "Se nos ha pedido que lo hagamos. Si podemos, lo haremos, pero teniendo en cuenta que todo tiene que ir en la dirección de que la Autoridad Palestina asuma la responsabilidad sobre Gaza", dijo.

Rafá es el principal paso fronterizo entre la Franja de Gaza y Egipto, pero desde hace dos semanas está bajo control total de Israel, por lo que ha cesado la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino por esta vía.

Europa Press