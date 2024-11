La ue reitera su "apoyo inquebrantable" a ucrania tras la victoria de trump

KIEV, 9 nov (Reuters) - El jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, trató de asegurar a Ucrania el apoyo inquebrantable de Europa el sábado, días después de que la victoria electoral de Donald Trump arrojó incertidumbre sobre su esfuerzo bélico.

Borrell, el primer funcionario de alto rango de la UE que visita Kiev desde la victoria de Trump, dijo que el propósito de su visita era subrayar el apoyo del bloque a Ucrania, cuando su guerra con Rusia se acerca a los 1.000 días.

La Unión Europea ya ha proporcionado 122.000 millones de euros (131.000 millones de dólares) en apoyo militar y financiero a Ucrania y ha entrenado a unos 60.000 soldados ucranianos, dijo Borrell, añadiendo que el bloque pretendía llegar a 75.000 para finales del invierno boreal.

"Este apoyo sigue siendo inquebrantable. Este apoyo es absolutamente necesario para que ustedes puedan seguir defendiéndose de la agresión de Rusia", dijo Borrell durante una rueda de prensa conjunta con el Ministro de Asuntos Exteriores ucraniano en Kiev.

"Necesitamos entregas más rápidas y menos líneas rojas autoimpuestas", dijo, reafirmando su apoyo a la petición de Ucrania de permitir ataques de largo alcance contra objetivos militares dentro de Rusia.

El apoyo de los aliados occidentales ha sido clave para la capacidad de Ucrania de defenderse del ataque de Rusia, que tiene un ejército mucho mayor y mejor equipado.

Aunque Estados Unidos es un aliado clave, Trump ha criticado la magnitud de su apoyo militar y financiero a Kiev y se ha comprometido a poner fin a la guerra rápidamente, sin decir cómo.

El presidente Volodímir Zelenski fue uno de los primeros líderes en felicitar a Trump y dijo que sus conversaciones con el presidente electo de Estados Unidos deberían continuar.

El ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, dijo que Kiev esperaba un liderazgo continuo de Estados Unidos para ayudar a lograr una "paz justa", y añadió que los equipos empezarían a preparar una posible reunión futura entre ambos líderes. No dio más detalles.

Borrell, que dejará el cargo el mes próximo, dijo que los ministros de Defensa de la UE se reunirían la semana próxima para debatir la continuación del apoyo a Ucrania, tanto militar como diplomático, y abogarían por "reforzar el apoyo en este momento crítico".

Las tropas ucranianas se encuentran a la defensiva en la línea del frente ante el avance constante de Rusia en la región oriental de Donetsk. Las fuerzas rusas ocupan actualmente cerca del 20% del territorio ucraniano.

(1 dólar = 0,9330 euros) (Reporting by Yurii Kovalenko and Olena Harmash; Editing by Alexander Smith)

