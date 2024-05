La última ronda de negociaciones entre la junta militar y los rebeldes birmanos finaliza sin acuerdo

MADRID, 17 May. 2024 (Europa Press) -

La última ronda de negociaciones entre los rebeldes birmanos y la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de febrero de 2021 ha finalizado este viernes sin un acuerdo después de tres días de conversaciones auspiciadas por China y celebradas en la ciudad de Kunming, en el sur del país.

La reunión entre representantes de la alianza rebelde --formada por el Ejército de la Alianza Nacional Democrática de Birmania (MNDAA), el Ejército de Liberación Nacional Taang (TNLA) y el Ejército Arakán (AA)-- y los representantes de la junta supone ya el quinto encuentro de estse tipo desde que Pekín comenzó a mediar entre las partes a finales de 2023.

Las conversaciones de esta semana han tenido lugar tras las negociaciones de marzo, en las que China presionó en vano para que se reanudara el comercio fronterizo a través del estado de Shan, de gran importancia para el país. Estas últimas negociaciones se han centrado, además, en los combates en el estado de Rajine, situado en el oeste de Birmania.

Fuentes cercanas al asunto han confirmado en declaraciones al portal de noticias The Irrawaddy que "no ha salido ningún acuerdo nuevo" del encuentro, mientras que la junta no ha dado informaciones sobre las negociaciones.

El comercio fronterizo sigue interrumpido cuatro meses después del alto el fuego, algo que ha sido criticado por Pekín. Las disputas por los ingresos aduaneros entre varios grupos étnicos armados han retrasado la reanudación de las actividades en la zona.

Al menos cuatro grupos actúan a lo largo de la ruta comercial fronteriza, lo que complica los planes de acabar con las restricciones comerciales en la frontera.

Europa Press