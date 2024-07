La ultraderecha española rompe pactos de gobierno en cinco regiones por desacuerdos en migración

MADRID, 12 jul (Reuters) - El líder del partido de ultraderecha español Vox anunció a última hora del jueves que se retiraba de cinco coaliciones de gobierno regionales con el Partido Popular (PP), de centroderecha, debido a desacuerdos en materia migratoria. El PP, que gobierna cinco comunidades autónomas, incluida la Comunidad Valenciana, en alianza con Vox, respaldó el miércoles un plan del Gobierno central socialista para trasladar a unos 400 menores de 18 años migrantes de las islas Canarias a la península. "Los vicepresidentes de estos Gobiernos (de las comunidades autónomas) anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición", dijo Santiago Abascal a los periodistas en un discurso televisado que duró menos de cinco minutos. No aceptó preguntas. Alrededor de 19.000 personas migrantes, en su mayoría procedentes de África Occidental, llegaron a las islas desde el África subsahariana en los seis primeros meses de 2024, lo que supone un aumento del 167% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Gobierno. Alrededor de 6.000 menores no acompañados se encuentran actualmente en el archipiélago y el Gobierno central ha instado a otras regiones españolas a acoger a los llegados, ya que pretende aliviar la presión sobre las infraestructuras. Los líderes autonómicos del PP afectados por la decisión —Baleares, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia— aseguraron que intentarán gobernar en solitario. Sin el apoyo de Vox, estas regiones podrían no ser capaces de aprobar un presupuesto para 2025. Fundado en 2013, Vox se ha convertido en la tercera fuerza política de España. Sin embargo, mientras que los partidos de extrema derecha obtuvieron buenos resultados en las elecciones al Parlamento Europeo de este año, Vox vio caer su porcentaje de votos en España en comparación con las elecciones generales de julio de 2023.

Los menores de 18 años que emigran solos a España tienen derecho a protección y ayudas públicas, según la legislación española. En 2022, España ofreció más financiación a las regiones que se ofrecieran voluntarias para acoger a jóvenes migrantes no acompañados. Pero, hasta la fecha, pocas regiones gobernadas por conservadores han aceptado a más de un puñado. El Gobierno central dice que ahora está considerando hacer obligatorios los traslados una vez que las cifras en los centros de acogida de Canarias alcancen un determinado nivel.

(Información de Belén Carreño; editado por Pietro Lombardi; editado en español por Javi West Larrañaga)

