LaLiga arranca con dos empates en la primera jornada

La temporada 2024-2025 del campeonato español arrancó este jueves con dos empates 1-1, el primero entre Athletic Club y Getafe, y más tarde entre Betis y Girona.

El estadio bilbaíno de San Mamés, la "Catedral" del fútbol español, fue el escenario del pistoletazo de salida al nuevo curso de LaLiga, con un primer gol desde la frontal del centrocampista Oihan Sancet (27) para adelantar a los 'Leones' antes de que el nigeriano Chrisantus Uche (64) empatara el partido.

El Getafe había empezado mejor la segunda parte, buscando el gol del empate primero con un disparo al poste del hispanodominicano Peter González (48) y luego con otro de Carles Alena, salvado por el guardameta Álex Padilla (52).

Finalmente Uche remató un saque de esquina para empatar. Este mediocentro de 21 años, que hacía su debut en LaLiga, tuvo que jugar en una posición adelantada debido a la corta plantilla del Getafe.

"Somos quince, no tenemos delantero... estamos en una situación particular, que no quiere nadie, hemos tenido dos jugadores tocados... no pasa nada, seamos los que seamos vamos a ir a por todas", valoró el guardameta del Getafe, David Soria, tras el empate a Movistar Plus.

Luego del gol de Uche, el entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, dio entrada desde el banquillo al extremo español Nico Williams, una de las estrellas de la pasada Eurocopa-2024, pero el resultado ya no se movió.

Horas después, en el estadio sevillano Benito Villamarín y también rematando de cabeza un saque de esquina, Marc Bartra (6) adelantó al Betis, antes de que el neerlandés Gabriel Misehouy pusiera fin a una contra para empatar (72).

El Girona ya había avisado antes del gol con un disparo al palo de Abel Ruiz (61). El argentino Chimy Ávila también envió un disparo al palo (74), que habría devuelto la ventaja a los béticos justo después del empate.

En total, el jueves deja un cuádruple empate a 1 punto entre estos equipos, a la espera de lo que ocurra en el resto de la jornada.

El Real Madrid, que ganó el miércoles la Supercopa de Europa contra el Atalanta italiano (2-0), arranca la defensa de su título el domingo en Mallorca (19h30 GMT), partido en el que podría hacer su debut en el campeonato español la superestrella francesa Kylian Mbappé.

Por su parte, el FC Barcelona intentará empezar el sábado su campaña con buen pie en un complicado desplazamiento al feudo del Valencia (19h30 GMT).

