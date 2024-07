Lamine Yamal: "No sé si es el mejor gol del torneo, pero para mí ha sido el más especial"

El futbolista internacional español Lamine Yamal ha descrito su gol en las semifinales de la Eurocopa masculina como "el más especial" de su hasta ahora corta carrera profesional, pero meteórica al haber guiado a la selección nacional hacia la final tras vencer a Francia por 2-1, en el Allianz Arena de Múnich y con remontada incluida.

"No sé si es el mejor gol del torneo, pero para mí ha sido el más especial porque mi primer gol en una Eurocopa con la absoluta es algo muy especial. Y nada, muy contento por pasar a la final", dijo Yamal en la rueda de prensa posterior el encuentro. Su golazo en el minuto 21 igualó el tanto previo de Randal Kolo Muani y forjó la remontada de la 'Roja'.

"Intento no fijarme mucho en eso, en lo de ser el icono o ser jugador referente porque creo que no te ayuda en nada, no te suma nada en el campo. Hay que intentar ayudar siempre al equipo, es lo que he intentado hacer hoy y, en todo lo que sea ayudar al equipo, pues ahí estaré", resumió el jovencísimo delantero del FC Barcelona.

"Desde el minuto 60 he estado pensando en que íbamos a llegar a la final, solo podía pensar eso. Cuando ha pitado el árbitro, pues muy feliz", admitió. "Me acuerdo de la última Eurocopa que he vivido, que estaba con mis amigos en un centro comercial, siempre lo digo. Muy contento porque es un sueño llegar a una final con la absoluta", añadió.

Además, Yamal contó cómo había afrontado su familia este duelo de 'semis' ante el combinado francés. "Estaba hablando con mi madre antes, que era su sueño me ha dicho ella también. Y muy contento de que mi primer gol haya sido así contra Francia, en una semifinal y que haya entrado de esa manera", indicó sobre su debut goleador en Eurocopas.

"En este momento la selección que pase va a ser un partido muy difícil porque, cuando llegas a semifinales, te toque el que te toque te lo va a poner muy difícil. Se está demostrando que son partidos muy igualados, no está siendo como en la fase de grupos", zanjó Yamal, sin elegir entre Países Bajos o Inglaterra como adversario para la final.

Europa Press