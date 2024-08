Las acciones de bancos de eeuu caen por debilidad de datos económicos y temor a una recesión

Por Manya Saini y Saeed Azhar

5 ago (Reuters) - Las acciones de los bancos estadounidenses se desplomaban el lunes, ya que el temor a una recesión hacía que los inversores huyeran de un sector estrechamente ligado a la salud de la economía hacia activos refugio.

Citigroup lideraba las pérdidas de los grandes bancos con una caída cercana al 5%. Wells Fargo, Morgan Stanley y Goldman Sachs perdían alrededor de un 4% cada uno, mientras que JPMorgan Chase y Bank of America retrocedían un 2,7% y un 3,5%, respectivamente.

Los prestamistas suelen sufrir cuando las recesiones aumentan la preocupación por las pérdidas crediticias debidas al aumento del desempleo, mientras que la demanda de préstamos -un factor clave de la rentabilidad- también se resiente.

"La economía puede estar ralentizándose más de lo que la gente cree, a juzgar por los datos económicos de la semana pasada, que son, ante todo, el principal factor, ya que repercuten en el crecimiento de los préstamos, el aumento de los ingresos y la calidad del crédito", dijo Jason Goldberg, analista bancario de Barclays.

Los inversores han estado nerviosos desde que una crisis de confianza afectó al sector el año pasado, en parte debido a la subida de las tasas de interés, y se llevó por delante a tres grandes operadores regionales.

Las acciones de Customers Bancorp caían casi un 6%, mientras que las de Huntington Bancshares bajaban un 4%. Banc of California, Citizens Financial, y US Bancorp perdían entre un 3,2% y un 4%.

El índice de bancos del S&P 500, que sigue una cesta de valores bancarios de gran capitalización, retrocedía un 3,3%, mientras que el índice KBW Regional Banking restaba un 3,5%.

En julio, la tasa de desempleo de Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en casi tres años, en 4,3%, en medio de una significativa ralentización de la contratación, lo que acentuó los temores de que el mercado laboral se estuviera deteriorando y podría hacer que la economía fuera vulnerable a una recesión.

Es probable que la debilidad económica se filtre en las perspectivas del sector tras una temporada de resultados trimestrales dispares, en la que los ejecutivos de los principales bancos estadounidenses se mostraron divididos sobre la futura senda de recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y señalaron el deterioro de la salud de los consumidores.

"Puede que se trate de un parpadeo de unos pocos días. No creo que nadie esté preparado para decir que esto es el comienzo de una recesión de varios trimestres en los mercados o la economía", dijo Stephen Biggar, analista bancario de Argus Research.

"En este momento, unas tasas más bajas estimularían el crecimiento de los préstamos, reducirían la presión sobre los costos de los depósitos y, al mismo tiempo, ayudarían a la economía a evitar una recesión", añadió.

El índice de bancos del S&P 500 ha bajado un 7,2% en lo que va de mes, frente al descenso del 3,2% del índice de referencia S&P 500, hasta el último cierre. El índice KBW Regional Banking ha perdido un 7,6% en el mismo periodo.

(Reporte de Manya Saini en Bengaluru y Saeed Azhar en Nueva York; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

