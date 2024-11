Las actas de la fed podrían iniciar el debate sobre hasta dónde llegar con los recortes de tipos

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 26 nov (Reuters) - Los responsables de la Reserva Federal dicen que es probable que sigan reduciendo los tipos de interés por ahora, y los inversores todavía esperan que lo hagan en la reunión del banco central estadounidense del 17 y 18 de diciembre. Sin embargo, la cuestión de hasta dónde llegarán después sigue siendo una cuestión muy abierta, y se espera que las actas de la reunión de la Fed de principios de este mes muestren el inicio de un debate que dará forma al panorama financiero al que se enfrentará la Administración entrante de Trump. Las actas de esa sesión se publicarán el martes a las 2 p.m. EST (1900 GMT) y ofrecerán un relato detallado de la sesión del 6 y 7 de noviembre, en la que los responsables lidiaron con datos que mostraban un crecimiento económico más fuerte de lo esperado y una inflación mayor de lo previsto. Aunque el crecimiento del empleo cayó en octubre, la sensación entre los responsables de política monetaria fue que la economía estadounidense seguía superando las expectativas. "Es realmente notable lo bien que se ha comportado la economía estadounidense, con un fuerte crecimiento, un mercado laboral sólido y una inflación a la baja", dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una conferencia de prensa el 7 de noviembre, después de que el banco central anunciara que iba a recortar su tipo de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual, hasta el rango del 4,50%-4,75%. "Estamos en el camino hacia una postura más neutral... Tendremos que ver adónde nos llevan los datos... No descarto ninguna posibilidad (en diciembre)", dijo Powell sobre los planes de la Reserva Federal de hacer que la política monetaria sea menos restrictiva y que finalmente no estimule ni frene la actividad económica. Los comentarios públicos desde la reunión, que a menudo reflejan las posiciones defendidas durante los dos días de deliberaciones, han mostrado una amplia división entre los altos cargos de la Fed que creen que la política monetaria puede estar ya cerca del nivel neutral y, como resultado, cerca de un posible punto de parada para los recortes de tipos, y los que esperan un ciclo de recortes probablemente más prolongado. Powell, apenas una semana después de la reunión, dijo que la economía "no estaba enviando ninguna señal de que tengamos que apresurarnos a bajar los tipos", y que el banco central podría decidir sobre nuevas reducciones de los costes de endeudamiento "con cuidado". Sus comentarios contribuyeron a lo que ha sido un descenso constante en las expectativas del mercado sobre un recorte de tasas el próximo mes, y el escenario de reducción de un cuarto de punto porcentual mostraba solo un 53% de probabilidades el lunes por la tarde. (Información de Howard Schneider; edición de Paul Simao; edición en español de Mireia Merino)

