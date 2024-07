Las autoridades de los juegos minimizan el temor a un brote de covid tras positivos en waterpolo

Por Irene Wang y Tassilo Hummel

PARÍS, 23 jul (Reuters) - Las autoridades francesas y australianas restaron importancia el martes al riesgo de un brote de COVID en los Juegos Olímpicos de París después de que el equipo de Australia fuera el primero en informar de que una de sus atletas, una jugadora de waterpolo, había dado positivo y había sido aislada. París 2024 está llamada a ser la primera Olimpiada de verano pospandémica, después de que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aplazados un año debido al COVID, se celebraran en gran parte sin espectadores. "Tengo que insistir en que estamos tratando el COVID de la misma manera que otras enfermedades, como la gripe. Esto no es Tokio", declaró en rueda de prensa Anna Meares, jefa del equipo olímpico australiano.

Meares dijo que los compañeros de equipo de la atleta llevarían mascarillas y adoptarían medidas de distanciamiento social. Todos los contactos cercanos fueron sometidos a pruebas.

"Lo bueno es que, al disponer de nuestro propio equipo de análisis, podemos obtener esa información muy, muy rápidamente e intervenir tanto en el diagnóstico como en el tratamiento", añadió Meares.

"La atleta no se encuentra especialmente mal", añadió.

Según el Comité Olímpico Australiano, un segundo jugador australiano, que era un contacto cercano, también dio positivo más tarde, pero no se ha diagnosticado COVID a ningún otro atleta del equipo del país.

La primera atleta que dio positivo por COVID decidió no entrenarse con sus compañeras de equipo el martes por la tarde, pero la segunda jugadora se encontraba lo suficientemente bien como para participar, dijo el comité australiano. No se dio a conocer el nombre de ninguna de las dos. El Gobierno francés y la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmaron que sólo se había producido un aumento moderado de los casos de COVID en el país. "No existe un gran riesgo de que se produzca un brote", declaró el ministro de Sanidad, Frédéric Valletoux, a la emisora franceinfo.

"Por supuesto que el COVID está aquí. Hemos visto un pequeño pico (de casos)", dijo. "Pero estamos lejos de lo que vimos en 2020, 2021, 2022"

Agregó que no había obligación de usar una máscara porque el número de casos aún era bajo.

"Se están tomando algunas precauciones pero, como el nivel de propagación del COVID es muy bajo, dependen de los organizadores".

La portavoz de la OMS, Margaret Harris, coincidió con esta afirmación, en declaraciones a la prensa en Ginebra: "Francia ha visto un repunte en las últimas semanas y están viendo un impacto moderado en su sistema de salud".

El consejo, dijo, era: "Hay que ser responsables, sobre todo cuando hay deportistas trabajando".

(Reporte de Irene Wang; información adicional de Tassilo Hummel en París y Gabrielle Tetrault-Farber en Ginebra; redacción de Ingrid Melander; edición de Peter Rutherford y Christian Radnedge; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

