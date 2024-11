Las Bahamas refinanciarán parte de su deuda para proteger sus famosas aguas turquesas

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — Las Bahamas anunciaron el viernes que refinanciarán 300 millones de dólares de su deuda externa para liberar más de 120 millones de dólares para proyectos de conservación marina y mitigación del cambio climático.

En este intercambio de deuda por naturaleza, el quinto que se realiza en el mundo, el gobierno bahameño firmó un acuerdo con The Nature Conservancy, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros socios financieros.

“Vemos este proyecto no solo como un apoyo a los objetivos de biodiversidad y clima del país, sino a la economía y a los medios de vida de muchísimas personas”, dijo a The Associated Press Shenique Albury-Smith, subdirectora de The Nature Conservancy con sede en Bahamas.

El acuerdo implica la recompra de la deuda existente a través de un nuevo crédito de Standard Charter con tasas de interés reducidas, con lo que se espera liberar unos 124 millones de dólares en fondos. Ese dinero se utilizará para proyectos de conservación marina durante los próximos 15 años. También se creará un fondo de beneficencia para garantizar la financiación de los proyectos una vez que se cumpla el plazo de 15 años. En total, las Bahamas tienen una deuda externa que asciende a unos 5,7 mil millones de dólares.

Las Seychelles, Belice, Gabón y Barbados ya han firmado acuerdos similares, dijo Melissa Garvey, directora global del programa de bonos de The Nature Conservancy.

En conjunto, los acuerdos protegen áreas de conservación más grandes que el Golfo de México, señaló.

El acuerdo con el gobierno bahameño constituye la primera vez que un inversor privado, Builders Vision, actúa como cogarante y que una aseguradora privada, AXA XL, proporciona un seguro de crédito. También es la primera vez que el proyecto incluye compromisos de mitigación del cambio climático, según The Nature Conservancy.

Smith dijo que las autoridades probablemente usarán parte del dinero para proteger, restaurar y gestionar el ecosistema de manglares, que almacena el dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, mejor que los bosques tropicales. Las autoridades también buscan proteger otros ecosistemas, como las praderas de pastos marinos, que también absorben dióxido de carbono y ayudan a contrarrestar el calentamiento global.

Proteger las áreas marinas también garantizaría la estabilidad de las pesquerías, que tienen una gran importancia comercial en las Bahamas, y en las que la langosta espinosa genera, por sí sola, unos 100 millones de dólares al año, dijo Albury-Smith.

Además, la mitigación del cambio climático ayudaría a proteger el archipiélago de baja altitud que todavía lucha por recuperarse del huracán Dorian, que afectó la zona como una poderosa tormenta de categoría 5 en 2019.

Las Bahamas ya tienen una sólida historia de conservación: más de 17% de las aguas costeras están protegidas, lo que representa más de 6 millones de hectáreas (16 millones de acres) del océano mundial.

En 1958, las Bahamas establecieron en los cayos de Exuma el primer parque protegido de tierra y mar del mundo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

