Las boxeadoras bajo disputa de género seguirán en las competiciones de parís 2024, según el coi

Por Karolos Grohmann

PARÍS, 5 ago (Reuters) -

Las dos boxeadoras en el centro de una disputa de género en los Juegos Olímpicos de París seguirán en la competición mientras sigan ganando porque cumplen todos los criterios de elegibilidad, dijo el Comité Olímpico Internacional (COI) el lunes.

El COI es el encargado de celebrar el torneo de boxeo en París tras retirar el año pasado el reconocimiento a la Asociación Internacional de Boxeo (AIB) por no haber aplicado reformas en materia de gobernanza y finanzas.

La boxeadora argelina Imane Khelif y la doble campeona mundial taiwanesa Lin Yu-ting, que han alcanzado las semifinales de sus respectivas divisiones de peso, fueron autorizadas a competir en los Juegos pese a haber sido descalificadas durante los Campeonatos del Mundo de 2023.

La AIB había dicho entonces que no habían superado una prueba de elegibilidad de género e insiste en que no deberían competir en París.

"Estas atletas han estado compitiendo en competiciones absolutas durante seis años sin problemas", dijo el portavoz del COI Mark Adams en una conferencia de prensa. "Estas mujeres eran elegibles para esta competencia, siguen siendo elegibles para esta competencia y participan en esta competencia".

Ambas boxeadoras ya se han asegurado al menos una medalla de bronce al llegar a la fase de semifinales. Khelif, cuyo combate en el primer asalto contra la italiana Angela Carini duró 46 segundos antes de que la italiana optara por parar tras recibir una serie de potentes golpes, se enfrentará el martes a la tailandesa Janjaem Suwannapheng.

Lin se enfrentará a la turca Esra Kahraman Yildiz un día después.

Amar, el padre de Khelif, que estaba orgulloso de su hija y que confiaba en que ganará una medalla para Argelia. El COI ha rechazado los resultados de las pruebas ordenadas por la AIB por considerarlos arbitrarias e ilegítimas, afirmando que no había motivo para realizarlas.

"No puedo decir si eran creíbles o no (las pruebas de género) porque la fuente de la que procedían no era creíble y la base de las pruebas no era creíble", dijo Adams.

"Por esa razón no se consideró si eran correctas o no porque no tenían ninguna relación con la elegibilidad del boxeo aquí".

En estos Juegos, el COI está utilizando las normas de elegibilidad del boxeo que se aplicaron tanto en los Juegos Olímpicos de 2016 como en los de 2021 y que no incluyen pruebas de género.

El organismo olímpico mantiene una larga disputa con la AIB desde antes incluso de que se le retirara el reconocimiento y el presidente de la organización de boxeo, el ruso Umar Kremlev, ha atacado abiertamente al COI y a su presidente Thomas Bach con una serie de incendiarias publicaciones en las redes sociales en los últimos días. El COI ha instado a las federaciones nacionales de boxeo a crear un nuevo organismo rector mundial o se arriesgan a que este deporte no participe en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (Reporte de Karolos Grohmann; edición de Alison Williams; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters