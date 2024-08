Las conversaciones de la onu sobre chipre, inciertas tras no recibir invitación una de las partes

NICOSIA, 5 ago (Reuters) - Los planes provisionales de la ONU de convocar a los líderes de las comunidades divididas de Chipre para mantener conversaciones la próxima semana eran inciertos el lunes, ya que una de las partes dijo que no había recibido invitación. Las Naciones Unidas intentan encontrar un terreno común para reanudar las conversaciones, estancadas desde hace tiempo, entre las comunidades rivales grecochipriota y turcochipriota, en un conflicto que dura décadas y es una de las principales fuentes de tensión entre Grecia y Turquía. El líder grecochipriota, Nikos Christodoulides, dijo a última hora del sábado que había sido "sondeado" para las conversaciones organizadas por las Naciones Unidas en Nueva York el 13 de agosto con el secretario general, António Guterres, y el líder turcochipriota, Ersin Tatar. "Mi respuesta fue positiva y espero —aún no hemos sido informados— que la misma respuesta por parte turca y la reunión conduzcan a resultados positivos", dijo Christodoulides.

Tatar dijo que no había recibido ninguna invitación y acusó a Christodoulides de intentar enturbiar las aguas con su comentario. "No hay ninguna invitación del secretario general de la ONU... para una reunión tripartita. En cualquier caso, en las condiciones actuales, no aprobaríamos una reunión tripartita. No hay base para tal reunión", dijo en un comunicado.

Christodoulides afirmó que cualquier posible negativa de Tatar a reunirse supondría un "perjuicio" para los turcochipriotas.

Un portavoz de la ONU en Chipre remitió las consultas a la sede de la ONU en Nueva York, donde no hubo respuesta inmediata a una solicitud de Reuters para hacer comentarios. Chipre se dividió tras la invasión turca en 1974, después de un breve golpe de Estado de inspiración griega. Las semillas de la división se sembraron antes, cuando una administración de poder compartido se desmoronó y la violencia provocó el envío de una fuerza de mantenimiento de la paz. Las conversaciones de paz llevan en suspenso desde 2017. La parte turcochipriota, que administra un Estado secesionista en el norte de Chipre —reconocido únicamente por Ankara—, afirma ahora que la reanudación de las conversaciones solo puede producirse si se acepta su soberanía en pie de igualdad con el Gobierno grecochipriota reconocido internacionalmente. (Redactado por Michele Kambas; editado por Mark Heinrich; editado en español por Mireia Merino)

Reuters