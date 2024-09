Las fusiones bancarias transfronterizas en la UE son "deseables", dice presidenta del BCE

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, consideró el lunes que las fusiones transfronterizas entre bancos de la Unión Europea son "deseables" para reforzar su competitividad, cuando el italiano UniCredit planea comprar el alemán Commerzbank.

"Fusiones transfronterizas de bancos capaces de rivalizar en tamaño, profundidad y gama con otras instituciones en el mundo, inclusive bancos estadounidenses y chinos, son, para mi deseables", declaró Lagarde en audiencia ante el parlamento europeo.

Lagarde respondía a una pregunta sobre el papel del BCE en facilitar fusiones transfronterizas en la UE y las eventuales interferencias de las autoridades nacionales en esas operaciones.

Lagarde no tomó partido en el caso particular que agita el medio bancario, el aumento de UniCredit desde mediados de septiembre en el capital de Commerzbank, casi a 21%, cuando el grupo italiano no oculta su intención de ir hacia una oferta de compra.

"Hay que tener en cuenta que no todas las fusiones son positivas", dijo Lagarde.

En la zona euro, el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) deberá verificar si UniCredit respetó las reglas al tomar con rapidez una participación importante en Commerzbank.

El banco italiano pidió formalmente a la BCE aprobar un posible aumento a un 29,99% del capital, justo por debajo del umbral necesario para desencadenar una oferta de compra en Alemania.

El Estado alemán, hostil desde el comienzo al posible paso de Commerzbank bajo bandera italiana, no cuenta sin embargo con los medios directos para bloquear las ambiciones de Unicredit.

