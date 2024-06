Las importaciones de china de petróleo ruso caen a su nivel más bajo en siete meses

Por Colleen Howe PEKÍN, 20 jun (Reuters) - Las exportaciones de crudo ruso a China cayeron en mayo a su nivel más bajo en siete meses, según datos oficiales publicados el jueves. El suministro a través de oleoductos y buques ascendió a 8,91 millones de toneladas métricas el mes pasado, o 2,10 millones de barriles diarios (bpd), según datos de la Administración General de Aduanas. Se trata del nivel más bajo desde octubre y un 8,2% menos que en mayo del año pasado. Rusia redujo en mayo su suministro de crudo a 9,22 millones de bpd desde los 9,3 de abril, según el informe mensual de la AIE sobre el mercado petrolero. Estados Unidos también advirtió el mes pasado de que, junto con sus socios, estaba dispuesto a utilizar sanciones y controles a la exportación para impedir el comercio entre China y Rusia que amenaza su seguridad en medio de la guerra de Ucrania. En mayo, las importaciones chinas de petróleo procedentes de Arabia Saudita, su segundo proveedor, aumentaron un 1,6% interanual, a 7,44 millones de toneladas. Las importaciones procedentes de Malasia, un centro de transbordo clave para el petróleo de Irán y Venezuela, aumentaron un 2,9% a 1,38 millones de bpd, lo que lo convierte en el tercer mayor proveedor de China en mayo. Los datos también muestran importaciones de 0,28 millones de toneladas de Venezuela, lo que eleva el total en lo que va de año a 1,2 millones de toneladas. En mayo, Venezuela envió al extranjero un 30% más de petróleo, ya que los clientes se apresuraron a tomar cargamentos ante la reanudación de las sanciones estadounidenses. No se registraron importaciones de Irán. A continuación se detallan las importaciones de los principales proveedores con el volumen en millones de toneladas métricas: País Mayo variación Total Variación interanual interanual Rusia 8,91 -8,2% 46,70 10,9% Arabia Saudita 7,44 1,6% 33,56 -13,1% Malasia 5,85 2,9% 23,59 20,3% Iraq 5,12 2,1% 26,23 3,1% Brasil 3,36 4,4% 23,77 57,6% EAU 3,28 -23,2% 16,59 -4,9% Omán 3,14 -0,3% 17,07 3,9% Angola 1,94 -28,9% 11,32 3,4% Kuwait 1,36 -36,7% 6,57 -38,5% EE.UU. 0,43 -80,6% 2,64 -53,8% Venezuela 0,28 N/D 1,21 N/D Irán 0,00 N/D 0,00 N/D (1 tonelada métrica = 7,3 barriles para la conversión de petróleo crudo) (Reporte de Colleen Howe; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters