Las rebajas de la fed pondrán dinero en los bolsillos, pero mejorar la confianza lleva más tiempo

WASHINGTON, 23 sep (Reuters) - Incluso antes de que la Reserva Federal aprobara la semana pasada su gran reducción de los tipos de interés en medio punto porcentual, los mercados financieros habían empezado a abaratar el crédito para los hogares y las empresas al bajar los tipos hipotecarios, recortar el rendimiento de los bonos corporativos y reducir lo que pagan los consumidores por los préstamos personales, para automóviles y de otro tipo. No está claro a qué velocidad continuará este proceso ahora que el banco central de EEUU ha dado comienzo al ciclo de relajación, en particular si la relajación de las condiciones crediticias se hará tangible para los consumidores de forma que cambien las actitudes sobre la economía antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Varias encuestas recientes sugieren que, si bien el ritmo de subida de los precios ha disminuido drásticamente, la confianza de la población sigue estando marcada por casi dos años de inflación elevada, aunque la bajada de los tipos indique que se cierra un capítulo de la historia económica reciente y empiece a ser más barato pedir dinero prestado. "Mi hija lleva años intentando comprar una casa y no puede", dice Julie Miller, que trabaja en la empresa eléctrica de su hijo en Reno, Nevada, un estado donde los precios de la vivienda subieron rápidamente durante la pandemia del COVID-19. Nevada, uno de los siete estados clave en la carrera presidencial, está siendo disputado agresivamente por la vicepresidenta Kamala Harris, que sustituyó al presidente Joe Biden como candidata demócrata, y el expresidente Donald Trump, aspirante republicano. Los costes de la vivienda están fatigando a la hija de Miller, y los precios más altos de Taco Bell han hecho que Miller reduzca las habituales excursiones de los viernes por la noche al establecimiento de comida rápida con su nieta. Ahora se está inclinando a votar a Trump. "No creo que Biden haya hecho un gran trabajo con la inflación", dice. Los partidarios de Harris tenían preocupaciones similares sobre los altos precios, incluso mientras la defendían como la mejor candidata para abordar el problema.

Bajan los costes de los préstamos es probable que a la bajada de tipos de la reserva federal del 18 de septiembre le sigan otras, y se espera al menos otra reducción de un cuarto de punto porcentual cuando los responsables de política monetaria inicien su próxima reunión de política monetaria de dos días, un día después de las elecciones estadounidenses. del mismo modo que las subidas de tipos se traducen en un mayor coste del crédito para las familias y las empresas, disuadiéndolas de pedir prestado, gastar e invertir para enfriar la inflación, las reducciones de los costes de los préstamos cambian el cálculo para los posibles compradores de viviendas y las empresas, en particular las pequeñas empresas que desean financiar nuevos equipos o ampliar la producción. la relajación de la política monetaria, que la reserva federal venía anunciando, ya ha devuelto dinero a los bolsillos de los ciudadanos. por ejemplo, el tipo medio de una hipoteca a 30 años a tipo fijo, el préstamo hipotecario más popular, se acerca al 6%, después de haber rozado el 8% hace apenas un año. redfin, una empresa de bienes raíces, estimó recientemente que el pago medio de las viviendas vendidas o puestas en venta en las cuatro semanas hasta el 15 de septiembre fue de 300 dólares menos que el máximo histórico alcanzado en abril y casi un 3% menos que hace un año. pero con ese ajuste ya hecho, "es probable que los tipos hipotecarios se mantengan relativamente estables durante las próximas dos semanas", escribió chen zhao, economista de redfin, en una publicación en la página web de la empresa. de hecho, según las estimaciones de la reserva federal, es probable que los tipos hipotecarios se estabilicen en torno al 5%, lo que significa que la mayor parte del alivio ya se ha producido. los bancos han empezado a recortar el "tipo preferente" que cobran a sus prestatarios más solventes para alinearse al recorte de tipos de la reserva federal. otras formas de crédito al consumo —los préstamos personales y para automóviles, en los que los hogares podrían obtener mejores condiciones— solo han cambiado marginalmente hasta ahora, y puede que los bancos tarden más en renunciar a cobrar costes de financiación más elevados. los inversores y economistas consideraron que la bajada de tipos de la semana pasada era menos importante que el mensaje que transmitía de un banco central dispuesto a relajar el crédito y confiado en que la elevada inflación reciente no se repetirá. de hecho, la inflación ha registrado uno de los descensos más rápidos de su historia: el aumento anual del índice de precios al consumo cayó de más del 9% en junio de 2022 al 2,6% interanual el mes pasado. el índice de precios de los gastos de consumo personal preferido por la fed subió a un ritmo del 2,5% en julio, cerca del objetivo del 2% fijado por el banco central.

La economía estadounidense ha evolucionado razonablemente bien a pesar de la preocupación de que el mercado laboral pueda estar a punto de debilitarse. Las nuevas solicitudes de subsidios de desempleo siguen siendo bajas y cayeron inesperadamente en la última semana, mientras que la tasa de paro, del 4,2% en agosto, ha aumentado con respecto a hace un año, pero se sitúa en torno al nivel que la Reserva Federal considera sostenible sin generar presiones excesivas sobre los salarios y los precios. El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia subió recientemente y las ventas minoristas de agosto crecieron a pesar de las expectativas de caída.

Pero nada de esto ha provocado un cambio decisivo en la opinión pública. El porcentaje de estadounidenses que consideran que la economía va en la dirección correcta subió al 25% en agosto desde el 17% de mayo de 2022, según la encuesta de Reuters/Ipsos. Sin embargo, el porcentaje de los que consideran que la economía va por mal camino se ha reducido al 60% desde el 74% en el mismo periodo. Una encuesta de la Reserva Federal de Nueva York que a principios de este año mostraba que la gente era más optimista que hace un año y esperaba más mejoras en el año venidero, se ha movido desde entonces en la otra dirección, incluso a medida que la inflación se ralentizaba más y los recortes de tipos se hacían más probables.

El índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan había ido mejorando, pero en los últimos meses descendió y se mantiene por debajo de su nivel anterior a la pandemia. Las últimas encuestas de "pulso" de los hogares realizadas por el Censo de EEUU mostraron que el porcentaje de quienes declararon haber tenido dificultades para pagar los gastos domésticos en la última semana ha disminuido desde 2022, cuando la inflación alcanzó su punto máximo, pero ha mejorado poco recientemente. En su rueda de prensa posterior a la bajada de tipos de la semana pasada, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que su objetivo era mantener la economía entre los dos objetivos del banco central: una inflación estable y un mercado laboral saludable. Para ello, el crédito se relajará, pero no a un ritmo garantizado.

"Este es el comienzo de ese proceso", dijo Powell. "La dirección... es hacia un estado de neutralidad, y nos moveremos tan rápido o tan lento como creamos apropiado en tiempo real".

