Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (13 de agosto)

La agenda del martes estados unidos -el departamento del trabajo publica el índice de precios a la producción. -la federación nacional de empresas independientes (nfib, por su sigla en inglés) da a conocer el índice de confianza de las pequeñas empresas. -el presidente de la fed de atlanta, raphael bostic, habla sobre perspectivas económicas en una conversación moderada en la conferencia de profesionales financieros afroamericanos (1715 gmt). brasil -el instituto brasileño de geografía y estadística (ibge) divulga datos del sector de servicios de junio. mercados globales actualizados aie petróleo- la agencia internacional de la energía (aie) mantuvo sin cambios su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2024, pero recortó su estimación para 2025, citando el impacto del consumo chino. la aie señaló que el fin del rebote económico en china tras la pandemia del covid-19 estaba limitando la demanda mundial de petróleo, pero que las economías avanzadas, sobre todo estados unidos, donde se consume un tercio de la gasolina mundial, compensaban esa pérdida. alemania economía- la confianza de los inversores alemanes se deterioró más de lo esperado en agosto, registrando su mayor caída en dos años, dijo el instituto de investigación económica zew. el índice de confianza económica cayó a 19,2 puntos desde los 41,8 puntos de julio. los analistas consultados por reuters habían apuntado a una lectura de 32,0. chile cobre- el sindicato de trabajadores de escondida en chile y bhp no lograron un acuerdo de nuevo contrato, por lo que iniciará una huelga en el mayor yacimiento mundial de cobre, dijo el gremio. pese a que el plazo inicial de una mediación gubernamental de cinco días expiraba a la medianoche del lunes, negociaciones continuaron hasta las primeras horas del martes en un intento por conciliar una salida. tormenta ernesto- se espera que la tormenta tropical ernesto se fortalezca gradualmente en los próximos días y podría alcanzar fuerza de huracán el jueves sobre las aguas al norte de las antillas mayores, dijo el centro nacional de huracanes de estados unidos (nhc, por sus siglas en inglés). la tormenta tropical se encontraba a unos 15 kilómetros al sureste de guadalupe, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h. rusia american express- el banco central de rusia canceló la licencia bancaria de la filial rusa de american express co, después de que la unidad de la entidad estadounidense presentara una solicitud de liquidación voluntaria. el presidente ruso, vladimir putin, decretó en mayo que american express podía liquidar su negocio ruso, poco más de dos años después de que la empresa suspendiera todas sus operaciones en rusia en respuesta a lo que el banco calificó de "ataque injustificado de rusia contra el pueblo de ucrania". lo que hay que saber del lunes méxico inflación- la gobernadora del banco de méxico, victoria rodríguez, dijo que espera que el reciente aumento en la inflación general sea de corta duración y que si ese pronóstico resulta ser válido, podrían estar en juego nuevos recortes de las tasas de interés. algunos analistas habían criticado a banxico, como se conoce al banco central mexicano, por reducir su tasa clave en 25 puntos base a 10,75% la semana pasada en una votación dividida por su junta directiva de cinco miembros, incluso cuando señaló expectativas de una inflación más alta de lo anticipado anteriormente. eeuu efectivo- las familias estadounidenses de ingresos medios y bajos disponen ahora de muchos menos recursos líquidos, como depósitos bancarios, de los que tenían antes de las perturbaciones creadas por la pandemia del covid-19, lo que genera tensiones financieras que suponen un riesgo para el gasto de los consumidores, columna vertebral de la economía. la investigación publicada por el banco de la reserva federal de san francisco mostró que para el 20% de los hogares con mayores ingresos, los activos líquidos -incluidos el efectivo y los fondos en cuentas de ahorro, corrientes y del mercado monetario- aumentaron considerablemente en 2020 y principios de 2021. después cayeron gradualmente y ahora están un 2% por debajo de lo que se habría esperado sin el impacto de la pandemia. brasil tasas- el director de política monetaria del banco central de brasil, gabriel galipolo, dijo que un aumento de la tasa de interés está efectivamente sobre la mesa del comité de política monetaria de la entidad, que no ha brindado orientación sobre los pasos futuros ya que sigue dependiendo de los datos. sus comentarios siguieron a los del jefe del banco central, roberto campos neto, quien dijo que los responsables harán todo lo que sea necesario para llevar la inflación al nivel objetivo, independientemente de quién se convierta en el próximo jefe de la autoridad monetaria. argentina inflación- el índice de precios al consumidor (ipc) de argentina habría anotado una variación del 4,0% en el séptimo mes del año, con lo que volvería a niveles cercanos a los de mayo, luego del 4,6% registrado en junio, según la mediana de un sondeo de reuters. las estimaciones entre 18 analistas locales y extranjeros también reflejaron un ipc promedio del 3,9% para la medición de julio del 2024. analistas consultados coincidieron en que la fuerte incidencia de elementos estacionales contribuyeron al nivel general del ipc. perú cobre- la producción de cobre en perú, la tercera a nivel mundial, cayó un 11,7% interanual en junio a unas 213.578 toneladas métricas, según cifras publicadas por el ministerio de energía y minas. entre enero y junio la producción del metal rojo fue de unas 1.290.218 toneladas métricas, un 2,1% menos que en el mismo periodo del año pasado, detalló el ministerio.

TRUMP- El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una amistosa entrevista de dos horas con el empresario multimillonario Elon Musk en su red social X, después de que problemas técnicos retrasaron el inicio del evento durante más de 40 minutos. Musk, que ha apoyado a Trump, achacó las dificultades a un ataque distribuido de denegación de servicio, en el que un servidor o red se inunda de tráfico en un intento de apagarlo, aunque su afirmación no pudo ser verificada. Trump trató de convertir los problemas en algo positivo, felicitando a Musk por el número de personas que trataban de sintonizarlo. Un contador en X mostró que hasta 1,3 millones de personas estaban escuchando en algunos momentos de la larga conversación.

