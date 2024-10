Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (15 de octubre)

La agenda del martes estados unidos -la presidenta del banco de la reserva federal de san francisco, mary daly, participa en una conversación moderada en un acto organizado por la stern school of business de la universidad de nueva york, en nueva york. (1530 gmt) -la gobernadora de la junta de la reserva federal adriana kugler interviene en un debate moderado sobre "oportunidades profesionales y diversidad en la economía" antes de la conferencia webcast "exploring careers in economics - fall 2024" organizada por la junta de la reserva federal. (1705 gmt) -el jefe de la fed de atlanta, raphael bostic, participa en una conversación moderada sobre las perspectivas económicas y el impacto en las pequeñas empresas con el gathering spot de atlanta. (2300 gmt) -la federación nacional de minoristas (nrf) publica las previsiones de ventas navideñas en estados unidos para 2024. -bank of america, goldman sachs, citigroup y johnson & johnson reportan sus resultados trimestrales antes de la apertura de la sesión, united airlines lo hace después del cierre del mercado. -la vicepresidenta de estados unidos, kamala harris, hace campaña en detroit y participa en una entrevista con el presentador de radio charlamagne tha god. -el candidato presidencial republicano y expresidente de estados unidos donald trump celebra un acto de campaña en el cobb energy performing arts centre de atlanta. antes, grabará un debate público en fox news que se emitirá el miércoles.

COLOMBIA -El Departamento Administrativo Nacional de Estadística publica las cifras de producción industrial y ventas minoristas de agosto. (1500 GMT)

VENEZUELA -Un equipo técnico de la oposición venezolana se dispone a presentar un informe sobre lo que consideran su rotunda victoria en las reñidas elecciones de julio.

EUROZONA- La producción industrial de la eurozona ​​​subió un 1,8​%​​​​​​​​​​​​​​​ en términos mensuales en agosto, dijo Eurostat, instituto estadístico de la Unión Europea. El dato intermensual de julio​ fue revisado a la baja, desde un -0,3% a un -0,5%​.​​​

AIE- El mercado mundial del petróleo se encamina hacia un considerable superávit en el nuevo año, dijo la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que aseguró estar preparada para actuar en caso necesario para cubrir cualquier interrupción del suministro por parte de Irán. Los precios del petróleo han subido en las últimas semanas ante la preocupación de los inversores de que Israel pueda tomar represalias contra un ataque con misiles de Irán, uno de los principales exportadores de petróleo y miembro de la OPEP, atacando sus instalaciones petrolíferas.

LA NIÑA- La Oficina Meteorológica de Australia dijo que ha disminuido la probabilidad de que se produzca el fenómeno meteorológico de La Niña en los próximos meses y añadió que, de producirse, sería débil y de corta duración. El desarrollo de La Niña y su opuesto, El Niño, son de enorme importancia para la agricultura mundial, ya que La Niña suele aumentar las precipitaciones en el este de Australia, el sudeste asiático e India y reducirlas en América.

FRANCIA- Los precios al consumidor de Francia cayeron más de lo previsto inicialmente en septiembre, dijo el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos del país (INSEE), revisando el índice general de precios al consumo anual al 1,4%, lo que refuerza los argumentos a favor de un posible recorte de tipos del BCE esta semana. La inflación interanual armonizada de la UE en la segunda mayor economía del bloque alcanzó su nivel más bajo desde principios de 2021, frente al 2,2% de agosto. El INSEE había previsto inicialmente una lectura del 1,5% para septiembre.

QATAR- Qatar celebrará un referéndum inusual para que los ciudadanos voten sobre un conjunto de enmiendas constitucionales, incluida una propuesta que abandonaría un esfuerzo por introducir elecciones, dijo el emir del Estado árabe del golfo. Qatar celebró sus primeras elecciones en 2021 para elegir a dos tercios de los miembros del Consejo Consultivo de la Shura. Las elecciones provocaron tensiones tribales poco frecuentes en Qatar después de que algunos miembros de una tribu beduina principal se consideraran no elegibles para votar en los comicios.

NVIDIA- Las acciones de Nvidia cerraron en máximos históricos, situando al fabricante de chips de inteligencia artificial (IA) cerca de destronar a Apple como la empresa más valiosa del mundo. En medio de apuestas de los inversores por la fuerte demanda de sus procesadores de IA Blackwell de próxima generación, las acciones de la empresa de Santa Clara, California, ganaron un 2,4% a 138,07 dólares.

WALLST- Cerró al alza, con el S&P 500 y el Dow anotando un máximo histórico, ya que los inversores compraron acciones tecnológicas antes de una semana agitada llena de resultados corporativos y datos económicos cruciales. En un día tranquilo porque los mercados de bonos estuvieron cerrados debido a un feriado, las acciones estadounidenses mantuvieron el impulso alcista del viernes, cuando los principales bancos iniciaron la temporada de ganancias corporativas del tercer trimestre con una nota positiva.

FED TASAS- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo que es probable que el banco central lleve a cabo más recortes de tasas a medida que se acerca el objetivo de inflación del 2%. "A partir de ahora, parece probable que en los próximos trimestres sean apropiadas nuevas reducciones modestas de nuestra tasa de interés oficial para alcanzar ambos lados de nuestro mandato", dijo Kashkari en el texto de un discurso pronunciado ante una conferencia celebrada por el banco central de la República Argentina.

PETROBRAS- Petrobras tiene la ambición de adelantar su meta de neutralidad neta de emisiones de carbono a 2035, frente al plazo actual de 2050 para alcanzar el llamado "cero neto", dijo la presidenta de la compañía estatal, Magda Chambriard. "Creemos que el cero neto de Petrobras ocurrirá mucho antes de 2050. No quiero prometer cuándo, pero 2035 no es imposible. No es una promesa, es una ambición", destacó en diálogo con periodistas.

UE CHINA- La Unión Europea quiere que haya igualdad de condiciones con China en materia de aranceles a los automóviles y está negociando con Pekín mecanismos como compromisos de precios o inversiones en Europa como solución, dijo la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En declaraciones junto al Canciller alemán, Olaf Scholz, en Berlín, dijo que las negociaciones con China continuarían aunque entraran en vigor los aranceles de la UE sobre los vehículos eléctricos chinos. Scholz expresó su esperanza de alcanzar un acuerdo a finales de octubre.

BRASIL SOJA- La siembra de soja de Brasil para la temporada 2024/25 alcanzó el 8,2% del área total esperada hasta el jueves pasado, dijo la consultora de agronegocios AgRural, por encima del 4,5% de la semana anterior, pero aún muy por debajo del 17% del año pasado. Eso representa el ritmo más lento para el período desde 2020/21, señaló AgRural en un comunicado.

OMS FONDOS- La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que ha recibido promesas de contribución por valor de 700 millones de dólares para su presupuesto de 2025-2028, que se suman a los 300 millones ya prometidos por la Unión Europea y la Unión Africana. "La pandemia de COVID-19 demostró que cuando la salud está en riesgo, todo está en riesgo", dijo en el evento en Berlín el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Las inversiones en la OMS son, por tanto, inversiones no sólo en proteger y promover la salud, sino también en sociedades y economías más equitativas, más estables y más seguras". (REUTERS NS)

