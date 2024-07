Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (2 de julio)

La agenda del martes estados unidos -el departamento de trabajo da a conocer las cifras de ofertas de empleo de mayo. -el presidente de la fed, jerome powell, participa en un foro del banco central europeo, en sintra, portugal (1330 gmt). méxico -el instituto nacional de estadística y geografía (inegi) publica los datos de inversión fija bruta de abril. mercados globales actualizados eurozona- la inflación de la zona euro disminuyó el mes pasado, pero el componente crucial de los servicios se mantuvo obstinadamente alto, lo que probablemente alimentó la preocupación entre algunos dirigentes monetarios del banco central europeo de que las presiones internas sobre los precios puedan mantenerse en niveles elevados. la inflación al consumo en los 20 países que comparten el euro se ralentizó hasta el 2,5% en junio, desde el 2,6% del mes anterior, en línea con las expectativas de una encuesta de reuters entre economistas, al moderarse el aumento de los costes de la energía y los alimentos no procesados. bce- el próximo recorte de las tasas de interés del banco central europeo sigue siendo una decisión relativamente fácil, pero las siguientes medidas sólo deberían adoptarse cuando la inflación se dirija claramente hacia el objetivo del 2%, declaró en una entrevista pierre wunsch, responsable de política monetaria del bce. el bce recortó las tasas a principios de junio, pero no se comprometió a nada más, alegando que la inflación seguía siendo demasiado alta y que no confiaba en que el 2% estuviera al alcance de la mano. francia- los opositores a reagrupamiento nacional (rn) intensificaron su intento de impedir que el partido de extrema derecha francés llegue al poder, al tiempo que más candidatos afirmaron que se retirarían de la segunda vuelta electoral de este fin de semana para evitar dividir el voto contrario al rn. más de 180 candidatos han confirmado que no se presentarán a la segunda vuelta de las elecciones a la asamblea nacional francesa, de 577 escaños, según las estimaciones de los medios de comunicación locales. los demás tienen hasta las 18:00 hora local (1600 gmt) para pronunciarse. países bajos- el populista antiislamista neerlandés geert wilders presenció la primera toma de posesión de ministros de su partido en el nuevo gobierno de derechas de países bajos, casi un año después de la dimisión de la anterior administración. el líder de ultraderecha wilders, claro vencedor de las elecciones generales del año pasado, no formará parte del gobierno, pero su sombra será alargada mientras siga liderando su partido de la libertad desde el parlamento. india- india está en conversaciones con países de áfrica y américa latina para obtener bloques de minerales críticos de país a país, dijo veena kumari dermal, secretaria conjunta del ministerio de minas, en un evento de la industria. la responsable señaló que india también está en conversaciones con australia para obtener minerales críticos. lo que hay que saber del lunes bce lagarde- el banco central europeo necesita más tiempo para llegar a la conclusión de que la inflación está firmemente encaminada hacia el 2% y que la evolución económica favorable indica que no es urgente recortar las tasas, dijo su presidenta, christine lagarde. el bce bajó las tasas por primera vez en junio, tras la racha de alzas más agresiva de la que se tiene constancia, pero se abstuvo de comprometerse a realizar ningún movimiento posterior, argumentando que las perspectivas eran demasiado inciertas para anunciar un segundo recorte. méxico inflación- analistas del sector privado bajaron a un 4,23% el pronóstico de inflación de méxico al cierre de este año y un 2% su estimación para el crecimiento económico, de acuerdo con una encuesta del banco central. los especialistas consultados por banco de méxico esperan además que la tasa de fondeo interbancario culmine el cuarto trimestre de 2024 en un 10,25%, según la mediana de las proyecciones de 40 grupos de análisis locales y extranjeros recibidas entre el 19 y 27 de junio. méxico remesas- el ingreso por remesas enviadas a méxico, una de las principales fuentes de divisas del país, sufrió en mayo un retroceso interanual por segunda vez este año, según datos divulgados por el banco central (banxico). en el quinto mes del año, el monto total de las remesas recibidas se situó en 5.624 millones de dólares, un descenso de un 0,9% respecto al mismo mes del año anterior. perú inflación- la inflación en perú avanzó levemente en junio luego de dos bajas mensuales consecutivas y la tasa acumulada anual continuó dentro del rango meta del banco central, en un 2,29%, informó la oficina de estadística. el índice de precios al consumidor (ipc) para lima metropolitana, la lectura referencial de inflación en la nación andina, subió en junio 0,12%, debido principalmente por un aumento de precios en los rubros de consumo de alimentos, alojamiento, bienes y servicios y de transporte. brasil cosecha- se espera que los agricultores brasileños produzcan menos maíz de lo que se había previsto, según un pronóstico actualizado de stonex, que redujo la previsión de la segunda cosecha de maíz del país a 92,9 millones de toneladas métricas desde 93,5 millones de toneladas. citando el tiempo seco en importantes zonas de producción de maíz, stonex también recortó la proyección de la cosecha total de maíz de brasil para el ciclo 2023/24 a 121,18 millones de toneladas desde 121,75 millones de toneladas. avianca group- el avianca group planea presentar confidencialmente una oferta pública inicial en estados unidos, dijo el grupo de la aerolínea colombiana. la aerolínea sigue adelante con su salida a bolsa más de dos años después de salir de la quiebra. avianca, con sede en bogotá, fue una de las principales aerolíneas latinoamericanas que se declararon en quiebra durante la pandemia, perjudicada por la caída de la demanda de viajes. 