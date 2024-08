Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (20 de agosto)

La agenda del martes eeuu -el presidente del banco de la reserva federal de atlanta, raphael bostic, participa en una conversación durante el foro sobre inclusión de pagos (1735 gmt). -el vicepresidente de la fed, michael barr, forma parte de un debate sobre ciberseguridad en washington (1845 gmt). méxico -el instituto nacional de estadística y geografía (inegi) publica datos de ventas al por menor de junio. argentina -el instituto nacional de estadística y censos (indec) difunde cifras de la balanza comercial. mercados globales actualizados bce tasas- el banco central europeo (bce) podría tener que volver a recortar las tasas de interés en septiembre dada la persistente debilidad económica, dijo el gobernador del banco central finlandés, olli rehn. el bce fue uno de los primeros grandes bancos centrales del mundo en rebajar los tipos en junio, revirtiendo parcialmente una serie récord de alzas, pero los mantuvo estables en julio y no dio señales firmes sobre su próxima reunión del 12 de septiembre. china tasas- china mantuvo sin cambios las tasas de referencia en su reunión mensual en línea con las expectativas del mercado, ya que la reducción de los márgenes de interés de las entidades financieras dificultó la continuación de los esfuerzos de relajación después de que se bajó una serie de tipos clave un mes antes. alemania economía- la tan esperada recuperación económica de alemania podría retrasarse aún más y la inflación podría repuntar hacia fines de año, aunque sólo sea de forma temporal, dijo el bundesbank en un informe económico mensual. alemania, la mayor economía de europa, se contrajo de forma inesperada el trimestre pasado y una serie de indicadores de encuestas apuntan en lo que va de trimestre a una expansión anémica. suecia tasas- el banco de suecia recortó su tasa oficial del 3,75% al 3,5%, tal y como se esperaba, y afirmó que podría acelerar la relajación de la política monetaria si no repuntan las presiones sobre los precios. el riksbank fue uno de los primeros bancos centrales en recortar los tipos en el actual ciclo de relajación de la política monetaria, al bajar en mayo su tasa oficial por primera vez en unos ocho años. latinoamérica tasas- tras liderar a los bancos centrales mundiales en el endurecimiento de la política monetaria a raíz de la pandemia del covid-19, los principales bancos centrales de américa latina se enfrentan ahora a una nueva prueba para su credibilidad, a medida que aumenta la presión para relajar las tasas, incluso en un contexto de resurgimiento de los temores inflacionistas. la inflación en las principales economías de la región ha dejado de caer o incluso ha repuntado, mientras que la debilidad generalizada de las divisas hace más difícil digerir nuevos recortes de tipos ante la preocupación de que se importen más presiones sobre los precios. antofagasta resultados- la minera chilena antofagasta registró un aumento del 5% en su ganancia semestral, gracias a que el alza de los precios del cobre compensó con creces la caída de las ventas. el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (ebitda) de los seis primeros meses del año subió a 1.390 millones de dólares, desde los 1.330 millones del año pasado, por encima del consenso de los analistas. lo que hay que saber del lunes eeuu harris- el presidente de estados unidos, joe biden, apoyó la candidatura de kamala harris para liderar la lucha por la casa blanca contra el republicano donald trump con un discurso en el que elogió a su vicepresidenta como la mejor esperanza para preservar la democracia estadounidense. biden ocupó el centro del escenario en la noche inaugural de la convención nacional demócrata, arrancando una prolongada ovación de pie de los fieles del partido y pronunciando un discurso de despedida al partido al que ha servido durante medio siglo, a pesar de que le quedan cinco meses en el cargo. eeuu trump- el candidato presidencial republicano donald trump dijo que, si es elegido, recurrirá a elon musk para un puesto en el gabinete o de asesor, y que pondrá fin a un crédito fiscal de 7.500 dólares para la compra de vehículos eléctricos, que calificó de "ridículo". "los créditos fiscales y los incentivos fiscales no son generalmente algo muy bueno", dijo trump en una entrevista con reuters tras un acto de campaña en york, en el estado de pensilvania, cuando se le preguntó sobre el crédito para la compra de autos eléctricos. fed tasas- la fed recortará las tasas en 25 puntos básicos en cada una de las tres reuniones restantes de 2024, una reducción más de lo previsto el mes pasado, según una escasa mayoría de economistas encuestados por reuters que además dijeron que una recesión es poco probable. el cambio en las previsiones de rebajas se produce después de que el informe de empleo de julio en estados unidos fuera más débil de lo esperado, lo que animó a los operadores de futuros de tipos a valorar hasta 120 puntos básicos de reducciones en 2024 este mes. en la actualidad, eso se ha reducido a unos 100 puntos básicos. eeuu china- estados unidos y china pusieron fin a sus recientes conversaciones financieras expresando su apoyo al intercambio de información entre ambas naciones "en momentos de tensión financiera" para "facilitar una rápida coordinación" en caso necesario, informó el departamento del tesoro estadounidense en un comunicado. la declaración se produce tras la quinta reunión de un grupo de trabajo financiero estados unidos-china, celebrada la semana pasada en shanghái, dijo el departamento. méxico inflación- la inflación interanual de méxico se habría desacelerado en la primera quincena de agosto, mostró un sondeo de reuters, fortaleciendo los argumentos para que el banco central recorte nuevamente su tasa clave de interés. la mediana de las proyecciones de 10 participantes arrojó una tasa de un 5,33% para el índice general de precios al consumidor, por debajo del 5,52% de la segunda mitad de julio, aunque todavía lejos de la meta oficial de un 3% +/- un punto porcentual. brasil bovespa- el índice bovespa renovó máximos históricos, superando los 136.000 puntos en el mejor momento de la sesión, animado por las perspectivas de que la fed comience a recortar las tasas en septiembre. el índice de referencia de la bolsa brasileña cerró con un alza del 1,49% y se situó en 135.948,52 puntos, un récord de cierre, según datos preliminares, superando la marca histórica de 134.193,72 puntos establecida el 27 de diciembre de 2023. chile caserones- una huelga de un sindicato de trabajadores de la mina chilena de cobre caserones cumplió una semana sin mostrar señales de una pronta solución, dijo a reuters el presidente del gremio. el gremio de unos 300 socios, un 30% de la dotación total del yacimiento controlado por la canadiense lundin mining, inició la paralización el lunes pasado tras fracasar las negociaciones para su nuevo contrato.

(reuters bmv cs)

Reuters