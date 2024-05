Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (21 de mayo)

La agenda del martes estados unidos

-El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller habla en Washington sobre las perspectivas económicas en un acto organizado por el Peterson Institute for International Economics (1300 GMT). -El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, pronunciará el discurso de apertura de la conferencia "2024 Investing in Rural America Conference: Building and Maintaining Momentum" organizada por el Banco de la Reserva Federal de Richmond en Roanoke, Virginia (1300 GMT). -John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, pronuncia el discurso de apertura de la Conferencia sobre Reforma de la Gobernanza y la Cultura 2024 en Nueva York (1305 GMT). -Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, realiza un discurso de bienvenida" en la Conferencia sobre Mercados Financieros 2024 organizada por el Banco de la Reserva Federal de Atlanta en Fernandina Beach, Florida (1310 GMT). -El vicepresidente de Supervisión de la Fed, Michael Barr, participa en el debate "Supervisión y regulación bancaria" en la 2024 Director & Executive Regional State Member Bank Conference, organizada por el Banco de la Reserva Federal de Dallas (1545 GMT). -El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, y la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, tienen previsto participar en el panel "La banca central en el sistema financiero pospandémico" en la Conferencia sobre Mercados Financieros 2024 organizada por el Banco de la Reserva Federal de Atlanta (2300 GMT). -El presidente ejecutivo de Morgan Stanley, James Gorman, interviene en la conferencia del Banco de la Reserva Federal de Nueva York sobre la reforma de la gobernanza y la cultura. ARGENTINA -El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publica las cifras de la balanza comercial correspondientes a abril. COLOMBIA -El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publica las cifras de importaciones y la balanza comercial correspondientes a marzo. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS UE IA- La histórica normativa europea sobre inteligencia artificial (IA) entrará en vigor el mes que viene, después de que los países de la UE refrendaran el acuerdo político alcanzado en diciembre, estableciendo una posible referencia mundial para una tecnología utilizada en los negocios y la vida cotidiana. La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea es más exhaustiva que el enfoque poco estricto de cumplimiento voluntario de Estados Unidos, mientras que el de China pretende mantener la estabilidad social y el control estatal. EEUU CHINA- La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, afirmó que Estados Unidos y Europa necesitan responder a las políticas industriales de China de una "forma estratégica y unida" para mantener la viabilidad de los fabricantes a ambos lados del Atlántico. En declaraciones sobre la importancia de la alianza entre Estados Unidos y Europa en Fráncfort, Yellen dijo que el exceso de capacidad industrial de China amenazaba tanto a las empresas estadounidenses y europeas como al desarrollo industrial de los países con mercados emergentes. EEUU SANCIONES- La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, instó a los ejecutivos de los bancos europeos a redoblar sus esfuerzos para cumplir las medidas destinadas a poner fin a la evasión de sanciones por parte de Rusia. Yellen dijo al comienzo de una reunión con banqueros que la autoridad secundaria de sanciones, puesta en marcha el pasado diciembre, ha frustrado los esfuerzos de Rusia para adquirir bienes necesarios para su guerra en Ucrania, pero que era necesario seguir trabajando. ISRAEL CPI- El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, calificó de intento "vergonzoso" de injerencia en la guerra de Gaza la petición de órdenes de detención contra él y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, formulada por el fiscal de la Corte Penal Internacional. "El intento del fiscal Karim Khan de negar al Estado de Israel el derecho a la autodefensa y a liberar a sus rehenes debe ser rechazado de plano", afirmó Gallant en una publicación en la red social X. UCRANIA GRANOS- Las recientes heladas en el este, norte y centro de Ucrania no han causado daños significativos en las cosechas de cereales y oleaginosas, dijo el servicio meteorológico estatal. "Hay algunos daños en las primeras plántulas de maíz y girasol. Pero todo está muy localizado. A día de hoy, no tenemos información de que los cultivos hayan muerto", dijo Tetiana Adamenko, jefa del departamento de agricultura del servicio meteorológico. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES FED INFLACIÓN- Dos funcionarios de la Reserva Federal estadounidense declararon que aún no están preparados para afirmar que las tendencias de la inflación se están moviendo de nuevo de forma sostenible hacia el objetivo del 2% del banco central, opinando después de que los datos de la semana pasada mostraron un alivio en las presiones de los precios al consumo en abril. "Es demasiado pronto para saber si la reciente ralentización del proceso desinflacionista será duradera", declaró el vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson mientras que en una intervención por separado Michael Barr, que dirige la labor de regulación bancaria del banco central, declaró que "las lecturas de la inflación en el primer trimestre de este año fueron decepcionantes". MÉXICO INFLACIÓN- La inflación general de México se habría acelerado en la primera mitad de mayo por tercera quincena consecutiva, mostró un sondeo de Reuters, dificultando el camino para que el banco central recorte de nuevo la tasa de interés referencial en su siguiente decisión de política monetaria. La mediana de las proyecciones de 10 participantes arrojó una tasa interanual del 4,79% para el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), por encima del 4,67% de la segunda mitad de abril, aunque muy por debajo del récord en más de dos décadas de un 8,77% que alcanzó en 2022. ARGENTINA ESPAÑA- Argentina espera que el Gobierno de España se disculpe públicamente por las declaraciones que han realizado diversos funcionarios contra el presidente del país austral, Javier Milei, dijo su portavoz, Manuel Adorni. Por la noche, el propio Milei dijo en una entrevista televisiva con la señal TN que este altercado "está coordinado con el (opositor argentino) kirchnerismo" ya que el exmandatario argentino Alberto Fernández es asesor del primer ministro español, Pedro Sánchez, "para sabotear nuestro Gobierno". ARGENTINA BALANZA COMERCIAL- El Intercambio Comercial Argentino (ICA) habría alcanzado un saldo positivo de 1.884 millones de dólares en el cuarto mes del 2024, con lo que registraría su quinto mes consecutivo de superávit, según la mediana de un sondeo de Reuters. Las estimaciones entre 14 analistas locales y extranjeros también arrojaron un superávit promedio de 1.942 millones de dólares para el ICA de abril del 2024. BRASIL GANADERÍA- Los criadores de cerdos de Rio Grande do Sul perdieron unos 12.600 animales después de que las inundaciones sumergieron ciudades enteras y destruyeron infraestructuras críticas en el estado más meridional de Brasil, informó el grupo de presión de criadores de cerdos ACSURS tras recopilar datos durante dos semanas. El presidente de ACSURS, Valdecir Folador, dijo que unas 30 granjas se vieron afectadas por las mortales inundaciones, incluidos proveedores de BRF y de la división de alimentos Seara de JBS. BRASIL STELLANTIS- Stellantis anunció que Minas Gerais recibirá 14.000 millones de reales de su plan de inversiones entre 2025 y 2030 en Brasil, en un proyecto que incluye la producción de motores híbridos en el estado. El anuncio se produjo un mes después de que la empresa anunciara una inversión de 13.000 millones de reales en su centro industrial de Goiana entre 2025 y 2030. INMOBILIARIA VINTE- La inmobiliaria mexicana Vinte dijo que firmó un acuerdo con la constructora de vivienda Javer para comprar hasta el 100% de sus acciones mediante una oferta pública de adquisición (OPA), a un precio de 14.9355 pesos por cada título. Vinte añadió en un comunicado que convocará a una asamblea de accionistas para someter a su aprobación la transacción, que también necesita aún el visto bueno de las autoridades regulatorias. (REUTERS BMV)

