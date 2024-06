Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (25 de junio)

La agenda del martes eeuu -el banco de la reserva federal de filadelfia difunde la encuesta de perspectivas empresariales no manufactureras de junio. -la fed de chicago divulga su índice de actividad económica de mayo. -la fed de richmond da a conocer su índice de actividad manufacturera de junio. -el grupo the conference board publica datos de confianza al consumidor de junio. -la oficina de supervisión federal de empresas de vivienda (ofheo, por su sigla en inglés), da a conocer los precios de las casas de abril. -la gobernadora de la fed lisa cook habla sobre las perspectivas económicas en un almuerzo formal del economic club of new york (1600 gmt). mercados globales actualizados francia- la perspectiva de que un partido políticamente extremista con poca o ninguna experiencia de gobierno llegue al poder tras las elecciones parlamentarias francesas preocupa a los inversores, dijo el consejero delegado de euronext, operador bursátil de parís. el partido de extrema derecha reagrupamiento nacional (rn) parece que será el más votado en las elecciones parlamentarias anticipadas del 30 de junio y el 7 de julio, seguido por la coalición de izquierdas nuevo frente popular en segundo lugar. china- el primer ministro chino, li qiang, aprovechó su intervención en el foro económico mundial de dalian para responder a las acusaciones de estados unidos y la unión europea de que las empresas chinas se benefician de subvenciones injustas y están a punto de inundar sus mercados con tecnologías ecológicas baratas. los comentarios se producen en un momento en que china y la ue se preparan para celebrar conversaciones técnicas sobre la imposición de aranceles a los vehículos eléctricos de fabricación china importados al bloque, y después de que estados unidos anunciara fuertes alzas de aranceles a una serie de importaciones chinas.

WIKILEAKS- El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se declarará culpable de violar la ley estadounidense de espionaje, en un acuerdo que acabó con su encarcelamiento en Reino Unido y le permitirá regresar a su país, Australia, poniendo fin a una odisea legal de 14 años. Assange, de 52 años, aceptó declararse culpable de un único cargo penal de conspiración para obtener y divulgar documentos clasificados de defensa nacional de Estados Unidos, según los documentos presentados ante el Tribunal de Distrito de EEUU para las Islas Marianas del Norte.

RUSIA SUIZA- Un tribunal de Zúrich confirmó una sentencia contra cuatro banqueros condenados el año pasado por no actuar con la diligencia debida en transacciones financieras tras ayudar a un amigo del presidente ruso, Vladimir Putin, a mover millones de francos a través de cuentas bancarias suizas. Los cuatro antiguos empleados de la unidad suiza del banco ruso Gazprombank habían pedido al Tribunal Superior de Zúrich que anulara una condena dictada el año pasado por una corte inferior. EEUU UCRANIA TRUMP- Dos asesores de referencia de Donald Trump le han presentado un plan para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania —si gana las elecciones presidenciales— que implica decirle a Kiev que sólo recibirá más armas estadounidenses si entabla conversaciones de paz. Estados Unidos advertiría al mismo tiempo a Moscú de que cualquier negativa a negociar se traduciría en un aumento del apoyo estadounidense a Ucrania, dijo en una entrevista el teniente general retirado Keith Kellogg, uno de los asesores de seguridad nacional de Trump.

Lo que hay que saber del lunes argentina pib- el producto interno bruto (pib) de argentina cayó un 5,1% interanual en el primer trimestre del 2024, frente a un declive del 1,2% anotado en el cuarto trimestre de 2023, dijo el instituto nacional de estadística y censos (indec). el dato se mantuvo en línea al esperado por analistas en un sondeo realizado por reuters que estimó un descenso del 5,3%. daly fed- la fed debe "mostrar preocupación" mientras intenta terminar de controlar la inflación, dijo la presidenta de la entidad en san francisco, mary daly, señalando que el aumento del desempleo es cada vez más un riesgo. "debemos continuar el trabajo de restaurar completamente la estabilidad de precios sin una perturbación dolorosa para la economía", dijo daly en declaraciones en el commonwealth club en san francisco. méxico pemex- es poco probable que la petrolera mexicana pemex produzca algún combustible para motores comercialmente viable en su nueva refinería olmeca antes de que acabe el año, dijeron cinco fuentes, pese a la presión para que esté lista cuando termine el gobierno del presidente saliente. el mandatario, andrés manuel lópez obrador, inauguró la refinería con capacidad de procesamiento de 340.000 barriles por día (bpd) en julio de 2022 y construida en su estado natal, tabasco, calificándola de crucial para la autosuficiencia energética de méxico. petróleo brasil- los datos parciales de la producción de crudo y gas natural de brasil en mayo apuntan a un aumento de los volúmenes en comparación con abril, revirtiendo una serie de cinco caídas mensuales consecutivas, dijo a reuters el regulador de petróleo y gas anp. el descenso intermensual observado a lo largo del año, según la agencia, se produjo debido al cierre de unidades de producción, paradas programadas y no programadas y problemas operativos. argentina desempleo- la tasa de desempleo de argentina fue del 7,7% en el primer trimestre, frente al 5,7% registrado en el trimestre previo y del 6,9% del mismo periodo del año anterior, dijo el instituto nacional de estadística y censos (indec). la tasa de actividad, que mide la población económicamente activa sobre el total de los habitantes, alcanzó al 48% en enero/marzo y la tasa de empleo, que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, se ubicó en el 44,3% en el mismo periodo, dijo el informe.

Brasil oleoductos - el grupo brasileño privado grupo potencial invertirá 200 millones de reales (37 millones de dólares) para construir dos oleoductos de "combustible verde" en el sur del país, dijo el vicepresidente de la compañía, carlos hammerschmidt. los ductos de biocombustibles, que se construirán a partir del próximo año si se conceden todos los permisos, tendrán una longitud de 55 kilómetros cada uno y serán los más largos de su tipo en el país. méxico aguacates- méxico acordó con estados unidos un modelo de seguridad para inspecciones fitosanitarias en el sector del aguacate que se produce en el estado mexicano michoacán que permitirá retomar la exportación del fruto al vecino país del norte, suspendida por un reciente incidente con funcionarios estadounidenses. los envíos de aguacate y mango desde esa zona del occidente de méxico hacia estados unidos habían sido temporalmente cancelados a mediados de mes a raíz de que dos inspectores del gobierno estadounidense fueran retenidos en una carretera por personas que participaban en una protesta social. argentina soja- la previsión de una versión más moderada del fenómeno climático la niña a partir de septiembre es una "buena noticia" para la soja y el maíz de argentina, que de esta manera no se verían tan privados de precipitaciones, dijo la bolsa de comercio de rosario (bcr) en un informe. los pronósticos de la niña en la segunda mitad del año han encendido la alarma entre los agricultores de argentina -uno de los dos mayores exportadores mundiales de aceite y harina de soja y el tercero de maíz-, ya que el impacto atmosférico del fenómeno en el país es de una disminución en las lluvias.

