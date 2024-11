Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (26 de noviembre)

La agenda del martes estados unidos -la reserva federal publica las minutas de su reunión de política monetaria de noviembre. -el departamento de comercio da a conocer datos de las ventas de viviendas. -el grupo conference board divulga datos de la confianza al consumidor.

BRASIL -La agencia de estadísticas del Gobierno informa el índice de precios al consumidor.

ARGENTINA -La agencia de estadísticas del Gobierno divulga cifras de las ventas al por menor.

Mercados globales actualizados

BCE- El Banco Central Europeo seguirá recortando las tasas de interés a medida que baje la inflación y su atención se desplace lentamente hacia el crecimiento, que se está mostrando frágil, dijo el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, a un periódico finlandés. "La preocupación por la elevada inflación se ha desplazado hacia el crecimiento económico", dijo De Guindos a Helsingin Sanomat. JAPÓN- Un indicador adelantado de la inflación del sector servicios de Japón se mantuvo cerca del 3% en octubre, según los datos publicados, ofreciendo una prueba más de que las condiciones para otra subida de tipos de interés a corto plazo por parte del Banco de Japón se estaban cumpliendo. Aunque la incertidumbre sobre las políticas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nubla las perspectivas, muchos analistas esperan que la economía de Japón mantenga una recuperación moderada y ayude a mantener la inflación en torno al objetivo del 2% del banco central.

ALEMANIA EEUU- El estado de ánimo en la industria exportadora de Alemania mejoró ligeramente en noviembre, mientras las empresas, generalmente cautelosas sobre la evolución de los negocios en el extranjero, esperan a ver qué políticas comerciales implementará el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, según una encuesta. El indicador de expectativas de exportación del instituto económico Ifo subió a -5,9 puntos en noviembre desde -6,5 puntos en octubre, el primer aumento en seis meses.

ISRAEL- Israel parece dispuesto a aprobar un plan estadounidense de alto el fuego con Hezbolá, apoyado por Irán, según un alto cargo israelí, despejando así el camino para poner fin a una guerra que ha causado miles de muertos desde que estalló el conflicto de Gaza hace 14 meses. Se espera que el gabinete de seguridad de Israel se reúna para debatir y probablemente aprobar el texto en una reunión presidida por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el alto cargo. RUSIA UCRANIA- El Ejército ruso está avanzando en Ucrania al ritmo más rápido desde los primeros días de la invasión de 2022, tomando un área de la mitad del tamaño del Gran Londres en el último mes, dicen analistas y blogueros de guerra. La guerra está entrando en lo que algunos responsables rusos y occidentales dicen que podría ser su fase más peligrosa después de que las fuerzas de Moscú hicieran algunos de sus mayores avances territoriales y Estados Unidos permitiera a Kiev contraatacar con misiles estadounidenses.

Lo que hay que saber del lunes

Eeuu méxico canada- el presidente electo de estados unidos, donald trump, dijo el lunes que en su primer día en el cargo impondrá un arancel del 25% a todos los productos de méxico y canadá, y un arancel adicional del 10% a los productos de china, citando preocupaciones sobre la inmigración ilegal y el tráfico de drogas ilícitas. "el 20 de enero, como una de mis muchas primeras órdenes ejecutivas, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a méxico y canadá un arancel del 25% sobre todos los productos que ingresan a estados unidos, y sus ridículas fronteras abiertas", dijo trump en una publicación en truth social. pemex deuda- la asociación que agrupa en méxico a varias de las más importantes empresas de servicios petroleros a nivel global pidió a la estatal petrolera pemex el pago de deudas atrasadas que suman 103.600 millones de pesos (unos 5.114 millones de dólares), según una misiva. en una carta enviada el 15 de noviembre a varias autoridades entre las que se cuentan la secretaria de energía y el director general de pemex, la asociación mexicana de empresas de servicios petroleros (amespac) dijo que confía en que un nuevo régimen fiscal que se anunció para pemex permita a la empresa hacer frente a sus adeudos de corto plazo, invertir en los proyectos estratégicos y reducir su endeudamiento financiero. nubank colombia- nubank dijo que recibió la aprobación de la superintendencia financiera de colombia (sfc) para consolidar sus operaciones en el país en una sola empresa: nu colombia compañía de financiamiento s.a., según un comunicado. de acuerdo a nubank, la fusión -que no cambia las condiciones para los clientes- permitirá a la empresa ampliar su cartera de productos y servicios en el futuro. la compañía tenía alrededor de 2 millones de clientes en colombia hasta septiembre de este año. fed productividad- un asesor económico del banco de la reserva federal de san francisco conocido por sus investigaciones sobre las tendencias de la productividad publicó un análisis que deja abierta la posibilidad de que el reciente repunte de la productividad no se desvanezca necesariamente como tantas veces ha ocurrido en el pasado. john fernald, economista emérito de la reserva federal de san francisco y profesor del insead de fountainebleau, francia, se ha mostrado prudente durante mucho tiempo a la hora de extrapolar las tendencias a corto plazo para concluir que estados unidos está entrando en un nuevo periodo de gran crecimiento de la productividad como el que se produjo entre 1995 y 2004, que permitió grandes ganancias económicas sin inflación. brasil confianza- los consumidores brasileños mostraron una mejora de las expectativas y la confianza alcanzó su nivel más alto en 10 años en noviembre, según datos de la fundación getulio vargas. el índice de confianza del consumidor (icc) de la fgv subió 2,6 puntos en el mes, alcanzando 95,6 puntos en noviembre, el nivel más alto desde abril de 2014 (96,6 puntos). eletrobras inversión- la brasileña eletrobras invertiría unos 9.000 millones de reales (1.550 millones de dólares) en 2024, dijo el lunes su presidente ejecutivo, ivan monteiro. la tendencia de inversión "no debería ser diferente" para 2025 y 2026, agregó en un evento organizado por megawhat, señalando que el monto de este año fue tres veces el promedio histórico de la compañía. nicaragua bancos- el parlamento de nicaragua aprobó una ley que anula las sanciones extranjeras emitidas contra la vicepresidenta y esposa del presidente daniel ortega, rosario murillo, varios de sus hijos y unos 50 funcionarios de alto nivel del estado. la legislación, aunque no puede frenar el impacto de las sanciones fuera del país, pretende anular su alcance dentro de nicaragua obligando a los bancos locales y otras instituciones a ignorarlas. (reuters ns)

Reuters