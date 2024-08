Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (27 de agosto)

La agenda del martes estados unidos -el grupo the conference board publica su índice de confianza del consumidor de agosto. -s&p corelogic case-shiller da a conocer su índice del mercado inmobiliario.

BRASIL -La agencia de estadísticas del Gobierno divulga el índice de precios al consumidor de agosto.

MÉXICO -El banco central difunde cifras de la balanza comercial de julio.

Mercados globales actualizados

EEUU- UBS Global Wealth Management ha aumentado las probabilidades de una recesión en Estados Unidos del 20% al 25%, citando la debilidad derivada de un menor crecimiento del empleo y los datos de desempleo de julio, que avivaron los temores a una recesión. En una nota publicada, el bróker mantuvo su hipótesis básica de un aterrizaje suave de la economía, con el gasto de los consumidores determinando en general la trayectoria del crecimiento; sin embargo, calificó las perspectivas de "turbias". ALEMANIA- La economía alemana se contrajo un 0,1% en el segundo trimestre de 2024 en comparación con el trimestre anterior, informó la oficina de estadística, confirmando los datos preliminares. "Tras el ligero aumento del trimestre anterior, la economía alemana volvió a enfriarse en primavera", dijo la presidenta de la oficina de estadística, Ruth Brand, en un comunicado.

Goldman sachs brent- goldman sachs recortó su previsión media para 2025 del brent y su horquilla de precios en cinco dólares por barril, alegando que el aumento inesperado de los inventarios de petróleo y la ralentización de la demanda china probablemente lastren el mercado. el banco redujo su rango para los precios del brent a entre 70 y 85 dólares por barril y la previsión media del brent para 2025 a 77 dólares por barril desde 82 dólares, dijo en una nota.

CHINA EEUU- China calificó de "ilegales y unilaterales" y "no basadas en hechos" las sanciones de Estados Unidos a sus entidades por la guerra de Ucrania, en comentarios realizados el martes antes de la llegada a Pekín del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, para mantener conversaciones de alto nivel durante varios días. La semana pasada, Estados Unidos impuso sanciones a más de 400 entidades e individuos por apoyar el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania, incluidas empresas chinas que, según responsables estadounidenses, ayudan a Moscú a eludir las sanciones occidentales y a fortalecer su ejército.

TELEGRAM FRANCIA- El jefe de Telegram, Pável Dúrov, podría permanecer bajo custodia policial hasta el miércoles después de que los fiscales franceses dijeran que habían concedido tiempo extra para el interrogatorio, mientras que un alto aliado del presidente ruso, Vladimir Putin, alegó que Washington estaba detrás de su detención. Dúrov, multimillonario de origen ruso, fue detenido en Francia durante el fin de semana en el marco de una investigación por delitos relacionados con imágenes de abusos sexuales a menores, tráfico de drogas y transacciones fraudulentas en la plataforma, dijo el lunes la fiscalía francesa.

Lo que hay que saber del lunes

FED DALY- La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo que "ha llegado el momento" de recortar los costos de los préstamos, haciéndose eco de lo que dijo el jefe de la Fed, Jerome Powell, en una conferencia mundial de banqueros centrales celebrada la semana pasada en Jackson Hole, pero la magnitud de esa primera reducción dependerá de los datos. Daly, en una entrevista en Bloomberg TV, también aseguró que es difícil imaginar que algo pueda descarrilar un recorte de tasas en septiembre desde el rango actual del 5,25%-5,50%. MÉXICO PEMEX- La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, nombró al frente de la petrolera estatal Pemex al académico Víctor Rodríguez, quien deberá hacer frente a las complicadas finanzas de la empresa y tratar de mantener estable una menguante producción de hidrocarburos. La dirección de Pemex, una de las empresas más grandes del país y en la que participan los secretarios de Energía y Hacienda en su consejo de administración, es un nombramiento políticamente sensible que no suele recaer en especialistas del sector, por lo que la designación de Rodríguez, un físico y doctor en economía de la energía, rompe con la tradición. BRASIL GAS- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó un decreto que autoriza al regulador petrolero ANP a ordenar reducciones en la reinyección de gas natural en los nuevos pozos petroleros del país. La medida, que tiene por objeto reducir los precios del gas natural en Brasil, sólo se aplicará a los nuevos pozos petroleros con contratos aún por firmar, dijo a la prensa el ministro de Energía, Alexandre Silveira. CANAL PANAMÁ- El Canal de Panamá espera estar preparado para combatir una posible nueva sequía, que podría afectarle en unos cuatro años, ampliando la capacidad de sus embalses, acogiendo buques más grandes, asegurando la garantía de paso seguro para algunos tipos de barcos y ampliando sus reservorios de agua, dijo su administrador, Ricaurte Vásquez. La autoridad del canal (ACP) anunció a mediados de mes el regreso a los 36 tránsitos de buques autorizados por día y un calado máximo de 15,24 metros para el paso de embarcaciones, considerados estándares normales para esta época del año, al final de un año fiscal afectado por una grave sequía. ARGENTINA MERCADOLIBRE- El gigante latinoamericano de comercio electrónico Mercado Libre denunció a los principales bancos de Argentina ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) por cartelización y supuestas prácticas que perjudican a la industria fintech y sus usuarios, informó en un comunicado. La denuncia apunta contra una billetera virtual llamada MODO conformada como una sociedad por 36 bancos que, según Mercado Libre, no solicitó autorización a la CNDC para operar de forma conjunta. (REUTERS NS)

Reuters