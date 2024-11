Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (27 de novivembre)

La agenda del miércoles estados unidos -el departamento de comercio publica cifras del índice de gastos de consumo personal, el gasto de los consumidores y del producto interno bruto, además de datos de bienes duraderos y de capital. -el departamento de trabajo informa de las solicitudes de subsidio por desempleo. -la administración de información de energía (eia) informa datos de inventarios de petróleo y productos derivados a nivel nacional. -la asociación nacional de agentes inmobiliarios (nar) difunde las cifras de ventas pendientes de viviendas.

México

-El banco central presenta una revisión de sus previsiones de inflación y crecimiento económico. -La agencia de estadísticas del Gobierno publica cifras de la balanza comercial.

Mercados globales actualizados chian eeuu- los medios de comunicación estatales de china advirtieron al presidente electo de estados unidos, donald trump, que su promesa de imponer aranceles adicionales a los productos chinos por los flujos de fentanilo podría arrastrar a las dos principales economías del mundo a una guerra arancelaria mutuamente destructiva. trump, que asumirá el cargo el 20 de enero, dijo que impondría "un arancel adicional del 10%, además de cualquier arancel adicional", a las importaciones procedentes de china hasta que pekín tome medidas drásticas contra el tráfico de los precursores químicos utilizados para fabricar la droga.

BCE- El Banco Central Europeo (BCE) debería relajar su política monetaria solo de forma gradual, y reducir los tipos hasta un nivel que empiece a estimular el crecimiento podría no ser apropiado, según dijo a Bloomberg Isabel Schnabel, miembro del Consejo del BCE, en una entrevista. "Dadas las perspectivas de inflación, creo que podemos movernos gradualmente hacia la neutralidad si los datos entrantes siguen confirmando nuestra línea de base", dijo Schnabel refiriéndose a un nivel de tipos de interés que ni estimula ni frena el crecimiento.

OPEP+- La producción de crudo de Irak, Kazajistán y Rusia ha disminuido en cumplimiento de los recortes de producción de la OPEP+, lo que respalda una modesta subida a corto plazo de los precios del Brent, según Goldman Sachs. Es más probable que Arabia Saudita amplíe los recortes de producción de petróleo debido a la reciente caída de los precios y ahora pensamos que los recortes de producción de crudo durarán hasta abril de 2025 en lugar de enero, dijo el banco de inversión en una nota. ISRAEL LÍBANO- El alto el fuego entre Israel y el grupo Hezbolá, respaldado por Irán, entró en vigor después de que ambas partes aceptaron un acuerdo mediado por Estados Unidos y Francia, una rara victoria de la diplomacia en una región sacudida por dos guerras desde hace más de un año. El ejército libanés, encargado de garantizar el alto el fuego, dijo el miércoles que se disponía a desplegarse en el sur del país. FRANCIA- El índice de confianza del consumidor de Francia cayó a​​​​ 90,0​ en noviembre, según datos el instituto nacional de estadísticas Insee. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en ​93,0 en noviembre.

Lo que hay que saber del martes trump aranceles- autoridades de méxico, canadá y china advirtieron que la amenaza de donald trump de imponer altos aranceles a los productos de los tres principales socios comerciales de estados unidos perjudicaría a las economías de todos los implicados, podría agravar la inflación y dañar los mercados laborales. en las respuestas iniciales al sorpresivo anuncio de trump del lunes de imponer un arancel del 25% a las importaciones de canadá y méxico y un gravamen adicional del 10% a los productos chinos hasta que tomen medidas drásticas contra las drogas ilícitas y los migrantes que cruzan la frontera, los líderes y otros altos funcionarios instaron al diálogo y la cooperación. fed minutas- las autoridades de la reserva federal parecían divididas en su reunión de principios de mes sobre cuánto más tendrían que recortar las tasas de interés, pero en conjunto coincidieron en que era el momento de evitar dar muchas orientaciones concretas sobre la posible evolución de la política monetaria estadounidense en las próximas semanas. "los participantes señalaron que las decisiones de política monetaria no seguían un rumbo preestablecido y estaban condicionadas por la evolución de la economía y las implicaciones para las perspectivas económicas (...) subrayaron que sería importante que el comité (federal de mercado abierto) deje esto claro cuando ajuste su política monetaria", señalaron las minutas de la reunión del 6 y 7 de noviembre. eeuu confianza- la confianza de los consumidores estadounidenses siguió mejorando en noviembre en medio de un creciente optimismo sobre el mercado laboral y una subida de las bolsas. the conference board dijo que su índice de confianza del consumidor aumentó hasta 111,7 este mes, desde los 109,6 revisados al alza de octubre. los economistas encuestados por reuters habían pronosticado un avance del índice hasta 111,3 desde los 108,7 anteriores. brasil bolsonaro- la policía federal de brasil encontró pruebas de que el expresidente ultraderechista jair bolsonaro tramó un golpe de estado para anular el resultado de las elecciones de octubre de 2022 que perdió frente al aspirante izquierdista luiz inácio lula da silva, según el informe de la investigación policial. el informe policial final de 884 páginas, que se hizo público después de que el supremo tribunal federal lo envió al fiscal superior del país, enumeraba ocho pruebas principales para respaldar la acusación formal contra bolsonaro por el supuesto intento de golpe de estado. chile fmi- el fondo monetario internacional rebajó su estimación de crecimiento del pib para chile este año a un 2,3% desde una previsión anterior de 2,5%, mientras que para el próximo año también realizó un leve ajuste al 2,3% desde 2,4%. en un comunicado divulgado el martes al concluir su misión anual de revisión económica del artículo iv, el fmi dijo que los desequilibrios de la economía se han resuelto en gran medida, pero que la recuperación ha sido desigual en los distintos sectores, el mercado laboral está rezagado y las presiones inflacionarias aún no han remitido por completo. ecuador exportaciones- las exportaciones de minerales de ecuador podrían caer en torno a un 20% interanual en 2024, debido a los cortes de energía y los retrasos en certificados de exportación, dijo la viceministra de minas, rebeca illescas, en una conferencia del sector. la peor sequía de ecuador en más de 60 años ha sumido al país, dependiente de la energía hidroeléctrica, en una crisis energética, ya que la disminución de los embalses ha dejado fuera de servicio las presas hidroeléctricas, obligando al gobierno a racionar la energía. (reuters ns)

Reuters