Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (8 de octubre)

La agenda del martes estados unidos

-El Departamento de Comercio informa cifras del comercio exterior.

-La Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB) publica su Índice de Optimismo de las Pequeñas Empresas.

-El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una conversación moderada sobre las perspectivas económicas ante el cuerpo consular de Atlanta. (1645 GMT)

-La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, interviene en una conferencia organizada por el Banco de la Reserva Federal. (2000 GMT)

-El vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, participa en un evento organizado por la Universidad de Davidson, Carolina del Norte. (2330 GMT)

Argentina

-La agencia de estadísticas del Gobierno difunde cifras de la producción industrial.

Chile

-La agencia de estadísticas del Gobierno divulga el índice de precios al consumidor.

Uruguay

-El banco central informa su decisión sobre política monetaria.

Mercados globales actualizados

BCE- El presidente del Bundesbank alemán, Joachim Nagel, está abierto a considerar otra rebaja de las tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE) en su reunión de la próxima semana, dijo a Table Media, añadiendo que el crecimiento económico alemán en el segundo semestre sería más débil de lo esperado. El BCE ya ha bajado las tasas dos veces este año, desde máximos históricos, y los mercados esperan ahora una relajación aún más rápida de la política monetaria, con medidas en octubre y diciembre totalmente descontadas, en un momento en que las presiones inflacionistas están disminuyendo más deprisa de lo que esperaban los dirigentes monetarios.

CHINA- China "confía plenamente" en alcanzar sus objetivos de desarrollo económico y social para todo el año, con algunos fondos del presupuesto de 2025 adelantados para apoyar proyectos, dijo el presidente del planificador económico del país, Zheng Shanjie. Las acciones chinas alcanzaron máximos de dos años después de que una serie de medidas de estímulo anunciadas en las últimas semanas apoyaran la confianza en las primeras operaciones, pero más tarde retrocedían. Las acciones de Hong Kong también caían, en un momento en que se enfriaba el optimismo de los inversores sobre las medidas de estímulo.

ALEMANIA- La producción industrial alemana aumentó en agosto un 2,9% respecto al mes anterior, más de lo previsto, gracias al incremento de la producción de la industria automovilística, comunicó el martes la Oficina Federal de Estadística. Los analistas consultados por Reuters habían pronosticado una subida del 0,8%.

COLOMBIA- Colombia está negociando con Alemania un canje de deuda por naturaleza para financiar su plan de 40.000 millones de dólares para abandonar los combustibles fósiles y proteger el medio ambiente, dijo a Reuters el ministro de Asuntos Exteriores, Luis Gilberto Murillo. Colombia lanzó el mes pasado una nueva cartera de inversiones para sus planes de adaptación climática, que espera atraer unos 40.000 millones de dólares.

Lo que hay que saber del lunes

MÉXICO PIB- El subgobernador del banco central de México (Banxico) Omar Mejía dijo que, de acuerdo a proyecciones, la economía local tendrá prácticamente hacia finales del 2024 una brecha del producto negativa. En su más reciente revisión de estimaciones, Banxico ajustó a un 1,5% su expectativa puntual de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2024, desde el 2,4% previo, y a un 1,2% el del 2025, frente al 1,5% anterior.

MÉXICO INFLACIÓN- La inflación interanual de México habría seguido moderándose en septiembre, mostró un sondeo de Reuters, favoreciendo los argumentos para que el banco central continúe recortando su tasa clave de interés. La mediana de las proyecciones de 10 participantes estimó una tasa de un 4,62% para el índice general de precios al consumidor, su nivel más bajo desde marzo, aunque aún por encima de la meta oficial del 3% +/- un punto porcentual.

FED KASHKARI- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, afirmó consultado por la afirmación del candidato a la vicepresidencia JD Vance de que la inflación de la vivienda está vinculada a la inmigración, que sus propias declaraciones recientes en ese sentido se basaban en la lógica más que en la investigación. La construcción insuficiente y, en la era pospandémica, las interrupciones de la cadena de suministro y la escasez del mercado laboral han hecho subir los precios de la vivienda, afirmó Kashkari en el seminario de otoño de la Bank Holding Company Association.

BCE INFLACIÓN- El Banco Central Europeo debería proceder con cautela en cuanto a nuevos recortes de las tasas de interés ya que el desafío de la inflación aún no se ha superado, declaró el gobernador del Banco Central austriaco, Robert Holzmann, al Sueddeutsche Zeitung en una entrevista. "La inflación va por buen camino. Pero no ha sido vencida", dijo Holzmann. "Creo que el último recorte de tasas fue acertado, pero eso no es motivo para suponer que automáticamente seguirán nuevos recortes".

Colombia exportaciones- el valor de las exportaciones de colombia bajó un 2,5% interanual en agosto a 3.844,9 millones de dólares, por los menores ingresos del petróleo y el carbón en los mercados internacionales, informó el gobierno. la caída de agosto contrastó con el alza de 10,8 interanual de julio, mes en el que las ventas externas del país totalizaron 4.618,2 millones de dólares.

TRUMP MIGRACIÓN- El candidato presidencial republicano Donald Trump dijo que hay "muchos genes malos" en Estados Unidos, mientras discutía los asesinatos presuntamente cometidos por inmigrantes que viven ilegalmente en el país. "¿Qué tal si permitimos que la gente venga a una frontera abierta, 13.000 de los cuales eran asesinos?", dijo Trump en una entrevista con el comentarista conservador Hugh Hewitt, mientras discutía las políticas de inmigración de su oponente demócrata en las elecciones del 5 de noviembre, la vicepresidenta Kamala Harris. (REUTERS NS)

