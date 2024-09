Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (9 de septiembre)

La agenda del lunes estados unidos -el departamento de comercio publica datos de inventarios mayoristas de julio. -el grupo the conference board difunde su reporte sobre tendencias de empleo. -comienzan los alegatos del segundo juicio antimonopolio del departamento de justicia contra el gigante de internet google, por supuesto monopolio en la tecnología de publicidad en línea.

MÉXICO -La agencia de estadísticas del Gobierno da a conocer cifras de inflación, los precios al productor y la confianza al consumidor de agosto.

CHILE -El banco central divulga datos de la balanza comercial y las exportaciones de cobre de agosto. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

EUROZONA- La confianza de los inversores de la zona euro cayó por tercer mes consecutivo en septiembre, según una encuesta, situándose en su nivel más bajo desde enero, en un contexto de descontento por la situación de la economía, sobre todo en Alemania. El índice Sentix de la zona euro retrocedió a -15,4 puntos en septiembre, frente a los -13,9 de agosto. Los analistas consultados por Reuters esperaban que se recuperara hasta los -12,5 puntos este mes.

CHINA- La inflación al consumo china se aceleró en agosto al ritmo más rápido en medio año, pero el repunte se debió más al encarecimiento de los alimentos por las perturbaciones meteorológicas que a una recuperación de la demanda interna, ya que la deflación de los precios de producción empeoró. El mal comienzo del segundo semestre está presionando a la segunda economía mundial para que aplique más políticas en medio de una prolongada recesión inmobiliaria, la persistencia del desempleo, los problemas de la deuda y el aumento de las tensiones comerciales.

JAPÓN- La economía japonesa creció en el segundo trimestre a un ritmo algo inferior al anunciado inicialmente, lastrada por las revisiones a la baja del gasto de las empresas y los hogares, que apuntan a un segundo semestre más agitado para el consumo y los planes de subida de tasas de interés del Banco de Japón. La entidad está deseosa de ver una mejora constante de la demanda interna, mientras se centra en la salida de su programa de estímulo monetario de una década de duración y en una nueva subida de las tipos en los próximos meses.

COREA DEL SUR- Corea del Sur convocó una cumbre internacional con el fin de establecer un plan para el uso responsable de la inteligencia artificial en el ejército, aunque no se esperan acuerdos de carácter vinculante. Más de 90 países, entre ellos Estados Unidos y China, enviaron representantes de sus gobiernos a esta cumbre de dos días en Seúl, que es la segunda de este tipo. ALEMANIA- La agencia de inteligencia nacional de Alemania alertó contra un cibergrupo perteneciente a una unidad de inteligencia militar rusa (GRU) conocida como 29155, afirmando que llevó a cabo ciberataques contra países de la OTAN y la Unión Europea. La Bundesverfassungsschutz dijo en una publicación en la res social X que la advertencia era lanzada junto al FBI, la agencia estadounidense de ciberseguridad CISA, la NSA y otros socios internacionales.

Lo que hay que saber del fin de semana eeuu empleo- el empleo en estados unidos aumentó menos de lo esperado en agosto, pero el descenso de la tasa de desempleo al 4,2% sugiere que continúa la desaceleración ordenada del mercado laboral y probablemente no justifique un gran recorte de tasas por parte de la reserva federal este mes. el aumento menor de lo esperado de las nóminas no agrícolas, comunicado por el departamento de trabajo, reflejó probablemente una peculiaridad estacional que tiende a hacer bajar la cifra inicial de agosto. fed goolsbee- la fed debe bajar las tasas para mantener saludable el mercado laboral y se requerirán múltiples recortes, dijo el presidente de la entidad en chicago, austan goolsbee. "todos los meses (...) la inflación es baja, simplemente ajustamos la política monetaria, ¿y quieren ajustarla cuando el mercado laboral se está enfriando tanto?", dijo goolsbee en una entrevista con la cadena cnbc. brasil impuestos- el gobierno de brasil está considerando aumentar impuestos que no requieren la aprobación del congreso para equilibrar el presupuesto de este año, dijeron dos fuentes del ministerio de hacienda, después de que funcionarios reconocieron que podrían aplicarse nuevas medidas de ingresos. los impuestos en esta categoría incluyen uno sobre las transacciones financieras y los gravámenes de importación y exportación, todos los cuales pueden ser ajustados a través de decreto presidencial. méxico inflación- la inflación interanual de méxico se habría moderado en agosto, mostró un sondeo de reuters, fortaleciendo los argumentos para que el banco central recorte nuevamente su tasa clave de interés. la mediana de las proyecciones de ocho participantes estimó una tasa de un 5,08% para el índice general de precios al consumidor, por debajo del 5,57% de julio, aunque aún lejos de la meta oficial del 3% +/- un punto porcentual. ue mercosur- representantes de la ue y el mercosur concluyeron dos días de negociaciones comerciales con "avances significativos" en algunas cuestiones polémicas que han estado retrasando el acuerdo entre los bloques, informaron dos fuentes. las fuentes dijeron que la reunión, las primeras conversaciones en persona desde abril, fue positiva y que las negociaciones parecen seguir en curso para una conclusión antes de fin de año. presa mariana- las mineras vale y bhp, junto con su empresa conjunta samarco, podrían llegar pronto a un acuerdo con las autoridades brasileñas para el pago de unos 100.000 millones de reales (18.000 millones de dólares) por el derrumbe de la presa en mariana, dijeron cuatro fuentes. tres de estas fuentes esperan que el acuerdo final pueda alcanzarse en octubre.

(reuters ns cs)

Reuters