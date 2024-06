Le Normand: "Vamos con mucha confianza y con la cabeza fría"

Sobre el Atlético de Madrid: "Estoy concentrado en la Eurocopa, tendremos tiempo luego para hablar de clubes"

MADRID, 29 Jun. 2024 (Europa Press) -

El central de la selección española Robin Le Normand destacó el "grupo increíble" de jugadores que tiene España en una Eurocopa 2024 donde marchan "con mucha confianza" y "con la cabeza fría" de cara al duelo de este domingo ante Georgia en octavos de final.

"No hacemos caso a lo que se dice fuera. Antes de la Eurocopa nadie confiaba, ahora parece que vamos a ganar sí o sí. Hay que tener la cabeza fría y afrontar el partido como en la fase de grupos, humildes, trabajar, salir con todo para intentar ganar", dijo en rueda de prensa este sábado sobre el favoritismo español.

El defensor fue preguntado además por la portería a cero de la 'Roja' en los tres partidos hasta ahora. "La estadística habla no sólo de la línea defensiva, sino del grupo. Si la gente de delante no está enchufada vas a encajar goles. Habla muy bien del compromiso que se ha visto hasta ahora y que tenemos que seguir así", afirmó.

Además, Le Normand fue preguntado por su trayectoria en la selección española y su elección sobre Francia. "No iba a convencer a todo el mundo. He dicho cómo me siento, siempre he dicho también que no voy a olvidar mi pasado, dónde me he criado, pero llevo nueve años en España, me han convertido en futbolista, me han permitido conseguir mi sueño, y he crecido como persona también. Me han acogido de una manera espectacular, hay que valorar eso. Cuando te llaman de la Federación, te demuestran confianza, se puede entender mi decisión", afirmó.

"Es el sueño de cada jugador. No sabía que iba a llegar hasta aquí, ni ganar un título. Hay poca gente que gana un título con su selección. Lo agradezco mucho, lo único que puedo hacer es seguir trabajando e intentar crecer y devolver esa confianza", añadió.

Además, el central apuntó que se siente cómodo con Laporte, pero también con Nacho y Vivian. "Con Laporte llevamos muchos partidos juntos y tenemos una buena conexión, pero también con Nacho y con Vivian. Eso pasa cuando estás rodeado de gente muy buena. Son centrales muy buenos. Que sigamos teniendo esa complicidad y esa conexión porque ayuda al grupo", afirmó.

Por otro lado, Le Normand recordó el 1-7 que endosó España a Gerogia en la fase de clasificación para la Eurocopa. "Era un partido importante, hicimos las cosas muy bien, meter siete goles no es lo habitual. Ese día hicimos las cosas casi perfectas, pero mañana va a ser un partido totalmente diferente", apuntó.

"Es una Eurocopa, ellos también han tenido más tiempo para trabajar. Es un equipo que sabe a lo que juega, son unos octavos de final y va a ser un partido duro. Vamos con mucha confianza porque hemos demostrado que estamos muy bien, hemos ganado los tres partidos, sin encajar, con un juego atractivo. Vamos con esa confianza, pero también con la cabeza fría", añadió.

Además, el central de la Real Sociedad apuntó que estarán centrados en lo suyo, más que en Mikautadze y Kvaratskhelia, y no pensará tampoco en que está apercibido de sanción. "No veo más que este partido, ya veremos lo que pasa, si estoy en el campo, si la jugada pide hacer una falta y el árbitro considera amarilla, será lo que pase. Tenemos un grupo muy completo, lo hemos visto contra Albania, el equipo no bajó el nivel. Tenemos un grupo increíble", afirmó.

Por otro lado, Le Normand no quiso hablar de su futuro, cuando los rumores dan por hecho su fichaje por el Atlético de Madrid, en medio de una concentración con la selección donde Nacho y Joselu sí anunciaron ya su cambio de equipo. "Estoy concentrado con la Eurocopa, tenemos un reto muy importante por delante. Tendremos tiempo luego para hablar de los clubes. Cada uno es libre de llevar su carrera como quiera", terminó.

Europa Press