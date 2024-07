Ledecky y Marchand hacen historia y Zhanle bate récord mundial de 100 m libre

La estadounidense Katie Ledecky y el francés Léon Marchand hicieron historia este miércoles, ella con su octavo oro olímpico y él con un doblete insólito, en una noche memorable que incluyó el primer récord mundial en las piscinas de París-2024, en los 100 metros libre masculino.

En una jornada que incluyó cinco finales, Katie Ledecky revalidó su corona en los 1.500 m y se convirtió en la nadadora más laureada de los Juegos, mientras que Marchand hizo delirar a los 13.000 espectadores de La Défense Arena logrando lo que ni su ídolo Michael Phelps consiguió: ganar dos finales --200 metros braza y mariposa-- en la misma noche, con apenas dos horas de intervalo.

La guinda vino de la mano del nadador chino Pan Zhanle, que se impuso en los 100 metros libre y, con su primer oro olímpico, batió el primer récord del mundo de natación de esta edición de los Juegos, con un crono de 46.40.

Zhanle se impuso por un buen margen al australiano Kyle Chalmers, a 1.08, y al rumano David Popovici (a 1.09), que venía de ganar los 200 m libre el lunes. El nadador chino liquidó incluso su propia plusmarca, establecida en febrero en los mundiales de Doha (46.80).

- Marchand se confirma como héroe -

Léon Marchand lo tuvo muy difícil en la primera final, la de mariposa, donde estuvo por detrás del gran favorito, el húngaro Kristof Milak, hasta que bajo el impulso del público lo doblegó en el último largo para parar el crono en 1:51.21, arrebatándole a este su récord olímpico por cuatro centésimas.

En la final de braza, el nadador francés de 22 años dominó en cambio desde el inicio y terminó la carrera con un crono de 2:05.85, de nuevo récord olímpico.

La plata fue para el australiano Zac Stubblety-Cook (2:06.79), que perdió la corona conquistada en Tokio, y el bronce para el neerlandés Caspar Corbeau (2:07.90).

Tras sus cinco títulos mundiales y ahora con tres oros en París --el domingo se impuso en los 400 metros estilos con récord olímpico incluido--, Marchand confirmó que es el nuevo héroe de la natación francesa. Y todavía puede ganar una cuarta corona, en los 200 metros estilos, jueves y viernes.

"Me va a llevar un tiempo procesar esto. Mañana tengo los 200 metros estilos, así que de momento me concentraré en eso. He disfrutado de verdad cada instante de estas dos finales", aseguró el francés, que entrena con el que fuera el técnico de Phelps, Bob Bowman.

- Una victoria muy simbólica -

Ledecky dominó desde el inicio su carrera. En esta ocasión batió su propio récord olímpico por más de cinco segundos y paró el crono en 15:30.02. Muy por detrás llegaron, completando el podio, la francesa Anastasiia Kirpichnikova, a 10.33, y la alemana Isabel Gose, a 11.14.

El triunfo de Ledecky, a sus 27 años, supuso otros dos récords: con este éxito en París se convierte en la segunda deportista más laureada de la historia de los Juegos, ex aequo con su compatriota nadadora Jenny Thompson, y sólo por detrás de la gimnasta soviética Larissa Latynina, que atesoró 9 oros entre 1956 y 1964.

La de Maryland, que suma un total de 12 medallas olímpicas, es además la primera nadadora en alcanzar el oro en cuatro citas olímpicas, algo que del lado masculino sólo lograron sus compatriotas Michael Phelps y Ryan Lochte.

"Intento no pensar tanto en la historia (...) conozco esos nombres, son personas que admiré cuando empecé a nadar, y es un honor figurar entre ellas", dijo tras la carrera.

Ledecky se resarce así del disgusto del sábado, cuando tuvo que conformarse con el bronce en los 400 metros libre, donde se impuso la australiana Ariarne Titmus.

A su vez, la sueca Sarah Sjoestroem se colgó el oro en los 100 metros libre femeninos (52.16), donde es plusmarquista mundial.

La norteamericana Torri Huske, a 13 centésimas, y la hongkonesa Siobhan Haughey, a 17 centésimas, completaron el podio.

Avl/tjc

AFP