Lee Carsley, seleccionador interino de Inglaterra, no postuló para quedarse

El técnico interino Lee Carsley, al frente de la selección inglesa tras las salida de Gareth Southgate después de la Eurocopa 2024, no ha presentado su candidatura para convertirse definitivamente en seleccionador, declaró en una radio británica este sábado.

Carsley parecía asentarse en el puesto tras las victorias frente a Irlanda y Finlandia en sus primeros partidos al mando, en septiembre, pero su estrella perdió brillo con la derrota 2-1 ante Grecia el pasado jueves en Wembley.

Preguntado por si presentó su candidatura en la radio talkSPORT este sábado, en la víspera de jugar contra Finlandia en Helsinki, respondió: "No, formalmente no la he presentado".

La fecha límite era el 2 de agosto, siete días antes de la designación de Carsley como interino.

"Hasta ahora me ocupaba de la sub-21 y estaba muy contento", explicó, añadiendo que ser interino de la absoluta es el momento que le produce más orgullo en su carrera.

"Creo que el seleccionador que tome el puesto tendrá buenas opciones de ganar un título", añadió el técnico de 50 años.

Inglaterra no abre sus vitrinas desde que conquistara el Mundial de 1966, en el que ejerció de anfitrión.

