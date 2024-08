lesionada fraser-pryce se perdió semifinales de 100 metros tras entrar tarde al estadio

(Agrega detalles, citas y contexto)

Por Mitch Phillips

PARÍS, 3 ago (Reuters) - La bicampeona olímpica jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce se perdió el sábado las semifinales de los 100 metros lisos de los Juegos Olímpicos de París tras lesionarse en el calentamiento, después de que su preparación se viera alterada por un retraso a la entrada al Stade a causa de unos agentes de seguridad.

Fraser-Pryce, que compite en sus quintos Juegos Olímpicos a la edad de 37 años y ha ganado dos oros, una plata y un bronce en los 100 metros, tenía previsto correr en la segunda serie, pero en la lista oficial de salida apareció como "no participante".

Más tarde aparecieron imágenes en las redes sociales de ella, uno de los rostros más conocidos del deporte, y de miembros del equipo jamaicano discutiendo con funcionarios que no dejaban entrar a su vehículo. La estadounidense Sha'Carri Richardson también aparecía en el video.

Fraser-Pryce decía en la grabación: "Han cambiado las reglas. Antes pasamos por esta puerta, pero ahora dicen que los atletas que han salido no pueden usar esta puerta".

El jefe de misión jamaicano, Ian Kelly, declaró más tarde a Reuters que hubo un retraso, pero que la ausencia de Fraser-Pryce se debió a una lesión.

"A la señora Fraser-Pryce se le permitió entrar en la pista de calentamiento, pero desde otra puerta desde la que se le indicó que entrara", afirmó. "No es cierto que no se le permitiera entrar en el estadio. Por desgracia, no pudo competir debido a una lesión sufrida durante el último calentamiento".

La serie en la que se ausentó Fraser-Pryce fue ganada por

Julien Alfred

, de Santa Lucía, que se impuso también más tarde en la final, en la que Richardson se hizo con la plata.

(Editado en español por Carlos Serrano)

