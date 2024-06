Lesionada sabalenka no está al 100% para wimbledon, pero no pierde la esperanza

29 jun (Reuters) - La tercera cabeza de serie de Wimbledon, Aryna Sabalenka, dijo que no estaba totalmente preparada para el partido de primera ronda del lunes contra Emina Bektas, ya que la bicampeona del Abierto de Australia sigue luchando contra una rara lesión en el hombro.

Sabalenka, quien también sufrió una lesión lumbar este año y estuvo enferma durante el Abierto de Francia este mes, dijo que su salud era una de las razones por las que había decidido no jugar en los Juegos Olímpicos de París del próximo mes.

"No, ahora no estoy al 100%. Estamos haciendo todo lo posible con mi equipo para asegurarnos de que podré jugar mi primer partido aquí, pero no, no estoy al 100%", dijo Sabalenka a la prensa el sábado. "Se trata de una lesión específica y poco frecuente. Probablemente soy la segunda o tercera tenista que se lesiona ese músculo".

"Lo más molesto es que puedo hacer cualquier cosa. Puedo practicar, puedo realizar mis golpes de fondo. Pero tengo problemas con el saque. Eso es muy molesto. No te sientes como si estuvieras lesionada... pero si me dices que saque, voy a sufrir". "Últimamente he estado luchando con muchas cosas relacionadas con la salud y las lesiones. Mi cuerpo me está demostrando que tengo que cuidarme", explica.

"Sí, simplemente decidí sacrificar los Juegos Olímpicos por mi carrera, por mi salud en realidad"

Pero la bielorrusa, que alcanzó las semifinales el año pasado, dijo que aún no había renunciado a Wimbledon.

"Hicimos una resonancia magnética, hicimos de todo. Hicimos mucha rehabilitación, muchos tratamientos y de todo", dijo.

"Pero todavía tengo esperanzas. Como alguien que ha estado luchando contra muchos dolores diferentes en los últimos meses, todavía tengo mis esperanzas". (Reporte de Chiranjit Ojha en Purulia; Editado en Español por Manuel Farías)

