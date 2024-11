Liberan en Serbia a director de cine disidente de Bielorrusia tras un año de detención

BERLÍN (AP) — Un destacado director de cine bielorruso y disidente que estuvo detenido en Serbia durante un año mientras Bielorrusia solicitaba su extradición ha sido liberado y se ha trasladado a Alemania.

Andrei Hniot le dijo a The Associated Press que las autoridades serbias lo liberaron del arresto domiciliario el jueves, exactamente un año después de que fue detenido. Según la ley serbia, la detención previa a la extradición no puede exceder un año, dijo su abogado Filip Sofijanic.

Bielorrusia emitió una orden de captura internacional contra Hniot por cargos de evasión fiscal, los cuales él afirma que son falsos.

Hniot es un crítico reconocido del presidente autoritario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Participó en las enormes protestas que sacudieron al país en 2020 tras unas elecciones presidenciales cuyos resultados disputados le otorgaron a Lukashenko un sexto mandato en el cargo.

Las autoridades iniciaron una represión extensa y severa contra la oposición en medio de las protestas, la cual continúa hasta el día de hoy. Más de 65.000 personas fueron arrestadas por protestar o por otras actividades de oposición. Las figuras de oposición más prominentes del país ahora están encarceladas o han huido del país.

Hniot dijo que pudo salir de Serbia sin problemas.

“En Berlín pude respirar aliviado e intentar comprender que este año de pesadilla ya quedó atrás”, dijo.

Figuras de la oposición bielorrusa en el extranjero hicieron campaña por la liberación de Hniot. Sviatlana Tsikhanouskaya, quien se vio obligada a dejar Bielorrusia después de competir contra Lukashenko en 2020, dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apoyaron los esfuerzos para liberar a Hniot.

El grupo de derechos humanos bielorruso Viasna dice que hay alrededor de 1.300 prisioneros políticos en Bielorrusia, incluido el fundador del grupo, ganador del Premio Nobel de la Paz, Ales Bialiatski.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP