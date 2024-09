Lions inician temporada en casa ante Rams, en una repetición del duelo de comodines

Jared Goff, Dan Campbell y el explosivo ataque de los Lions tomaron por asalto a la NFL en 2023, encaminándose a su primer título divisional en tres décadas y quedándose en la antesala del Super Bowl. Ahora que no cuentan con el factor sorpresa, la tarea se vuelve más complicada.

Para Detroit todo siempre es más difícil. Iniciar la temporada como campeón divisional es algo que no había experimentado desde 1994, no presumía un triunfo en playoffs desde 1991 y no ha refrendado el título de la división desde 1954.

La misión de desprenderse la etiqueta de ‘flor de un día' inicia en casa ante un viejo conocido: Matthew Stafford y los Rams.

Stafford jugó 12 años con los Lions y había sido el responsable de llevar a Detroit a su última aparición en postemporada. Su recuerdo más reciente en la Ciudad Motor no es precisamente placentero, después de que sus Rams cayeron 24-23 en la ronda de comodines.

Para Los Ángeles, también es el inicio de una nueva era después de perder al tres veces Jugador Defensivo del Año Aaron Donald, quien se retiró al finalizar la temporada anterior y ahora espera una escala de cinco años antes de la inmortalidad en el Salón de la Fama.

Pero no todo está perdido. Después de ganar siete de sus últimos ocho encuentros de temporada regular para conseguir un boleto a playoffs, los Rams tratarán de mantener el ímpetu de su lado. Y la marca de Sean McVay de 6-1 en partidos inaugurales es un buen augurio.

El encuentro del domingo por la noche en Ford Field tendrá como protagonistas a las ofensivas. Detroit fue el segundo mejor ataque aéreo de la NFL gracias a la dupla del pasador Goff —quien llegó a los Lions en el cambio que envió a Stafford a los Rams— y el wide receiver Amon-Ra St. Brown (1.515 yds. y 10 TDs).

Por el otro lado, los Rams cuentan con el receptor Puka Nacua, quien como novato impuso marcas con 105 recepciones y 1.486 yardas, además de quemar al perímetro de Detroit con 181 yardas en su duelo de playoffs.

El quarterback de los Cowboys Dak Prescott ha sido un pararrayos de críticas desde 2016, cuando asumió la titularidad del “Equipo de América”. Tiene apenas dos triunfos en siete partidos de postemporada en su carrera y durante el receso previo a la campaña no pudo concretar una multimillonaria extensión de contrato para permanecer en Dallas.

Para colmo de males, ahora Prescott tiene que iniciar su última temporada bajo contrato con una cita en Cleveland, hogar del equipo que finalizó con la mejor defensiva de la NFL.

Los Browns terminaron la campaña anterior con marca de 7-1 como locales a pesar de emplear a cinco quarterbacks titulares. Pero fue la defensiva la que guio el timón de Cleveland. Myles Garrett se llevó el premio al Jugador Defensivo del Año al ayudar a los Browns a permitir apenas 15,6 unidades por partido en su propio patio.

La tarea tampoco luce sencilla para Garrett y los Browns. Dallas fue el ataque más prolífico de la NFL en 2023, con casi 32 puntos por partido, pero anotó casi seis puntos menos, en promedio, fuera de casa. Revertir esa tendencia es fundamental para las aspiraciones de los Cowboys en la temporada... y para las pretensiones contractuales de Prescott.

La temporada regular inicia el jueves con la visita de los Ravens a casa de los campeones Chiefs. Kansas City se impuso 17-10 a Baltimore en la final de la Conferencia Americana del año pasado.

El viernes, los Eagles y los Packers medirán fuerzas en el primer partido en la historia de la NFL que se dispute en Brasil.

En otros encuentros del domingo: Steelers en Atlanta; Cardinals en Buffalo; Titans en Chicago; Patriots en Cincinnati; Texans en Indianápolis; Jaguars en Miami; Panthers en Nueva Orleans; Vikings en NY Giants; Raiders en LA Chargers; Broncos en Seattle; y Commanders en Tampa Bay.

La jornada culmina el lunes con el encuentro en el que Aaron Rodgers reaparece después de lesionarse en la cuarta jugada de la campaña pasada para encabezar a los Jets en su visita a casa de los 49ers de San Francisco, actuales campeones de la Conferencia Nacional.

AP