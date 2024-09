Lo que sabemos sobre el supuesto sospechoso detrás del aparente intento de asesinato de trump

Por Brad Brooks y Alexandra Ulmer

16 sep (Reuters) - Un hombre armado intentó asesinar a Donald Trump el domingo en el campo de golf del candidato presidencial republicano en Palm Beach, Florida, dijeron las autoridades.

CNN, Fox News y el New York Times identificaron al sospechoso como Ryan Wesley Routh, de 58 años y oriundo de Hawái, citando a oficiales de seguridad no identificados. El FBI se negó a hacer comentarios y Reuters no pudo verificar de forma independiente su identidad.

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre el presunto atacante:

Cañón de arma entre los arbustos

El Servicio Secreto dijo que sus agentes estaban acompañando a Trump en el campo de golf, cuando uno que estaba asegurando hoyos delante de Trump vio el cañón de una pistola en unos arbustos cerca del límite de la propiedad.

Varios agentes se enfrentaron con el hombre armado y le dispararon al menos cuatro tiros. El pistolero luego dejó caer su rifle tipo AK-47, dos mochilas, una cámara GoPro y otros artículos y huyó en un automóvil Nissan negro.

El sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, dijo que un testigo logró tomar una fotografía del auto y la matrícula del presunto atacante y se la dio a las autoridades.

Poco después, agentes del sheriff del vecino condado de Martin detuvieron al sospechoso en la carretera interestatal 95 y lo pusieron bajo custodia.

Publicaciones sobre ucrania y la democracia

Reuters encontró perfiles en X, Facebook y LinkedIn de un tal Ryan Routh y el acceso público a los perfiles de Facebook y X fue eliminado horas después del tiroteo.

Las tres cuentas que llevan el nombre de Routh sugieren que era un ávido partidario de Ucrania en su guerra contra Rusia.

El 21 de abril, Routh envió un mensaje de X a Elon Musk, en el que escribió: "Me gustaría comprarte un cohete. Deseo cargarlo con una ojiva para el búnker de la mansión del Mar Negro de Putin para acabar con él. ¿Puedes darme un precio, por favor?".

El New York Times informó que había entrevistado a Routh en 2023 para un artículo sobre estadounidenses que se ofrecieron como voluntarios para ayudar en el esfuerzo bélico en Ucrania. Routh le dijo al Times que había viajado a Ucrania y había pasado varios meses allí en 2022 y que estaba tratando de reclutar soldados afganos que huyeron de los talibanes para luchar en Ucrania.

"Muchos de los otros conflictos son grises, pero éste es definitivamente blanco y negro. Se trata del bien contra el mal", dijo Routh en una entrevista publicada por Newsweek Rumania en junio de 2022. Sus comentarios sugirieron que estaba en Kiev en ese momento.

Routh dijo que inicialmente había planeado ir a Ucrania a luchar, pero no fue aceptado debido a su edad y falta de experiencia militar.

La Legión Internacional, donde sirven muchos combatientes extranjeros en Ucrania, dijo que no tenía vínculos con Routh.

En su cuenta de X en 2020, Routh expresó su apoyo al candidato presidencial demócrata estadounidense Bernie Sanders y se burló de Biden llamándolo "Joe, el soñoliento".

"padre amoroso y cuidadoso"

El hijo del presunto atacante, Adam, contactado por Reuters en la ferretería donde trabaja en Hawái, dijo que aún no había oído hablar del último intento de asesinato de Trump y que "no tenía información", añadiendo que no era algo que creyera que su padre haría.

Más tarde, el periodista volvió a llamar y un colega le dijo que Adam se había ido a casa debido a una emergencia.

Otro hijo de Routh, Oran, dijo a CNN en una declaración: "No tengo ningún comentario que hacer más allá de describir su carácter como un padre amoroso y atento... No sé qué ha pasado en Florida y espero que las cosas simplemente se hayan salido de proporción". (Reporte de Brad Brooks en Longmont, Colorado y Alexandra Ulmer en San Francisco, California; Reporte adicional de Mike Stone en Washington; Helen Coster en Nueva York; Editado en español por Lucila Sigal)

