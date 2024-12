Londres podría optar por no tomar represalias si trump impone aranceles, dice un ministro al ft

6 dic (Reuters) - El ministro británico de Comercio y Empresa, Jonathan Reynolds, dijo al Financial Times en una entrevista publicada el viernes que Reino Unido se pensará muy bien si toma represalias en caso de que el Gobierno entrante del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, imponga nuevos aranceles al país.

Trump ha propuesto aranceles generales del 10% al 20% sobre prácticamente todas las importaciones cuando regrese a la Casa Blanca en enero, y ya ha prometido grandes aranceles sobre Canadá, México y China.

"En este país, no hay un electorado político para el proteccionismo", dijo Reynolds al FT. El ministro dijo que Reino Unido podría considerar medidas de represalia en algunos casos, pero advirtió que "aumentar los costes de los bienes o los alimentos para sus electores no es atractivo". Reynolds dijo que esperaba que Reino Unido no fuera blanco directo de Trump, y que el comercio equilibrado del país con Estados Unidos debería reducir el riesgo de nuevos aranceles. También restó importancia a las perspectivas de un acuerdo de libre comercio tradicional entre los dos países, añadiendo que las normas alimentarias británicas serían "un obstáculo".

(Información de Gnaneshwar Rajan y Shubham Kalia en Bengaluru; editado por Jacqueline Wong y Varun H K; editado en español por Javi West Larrañaga)

