Lopetegui: "Tenemos la ilusión de superar lo que hicimos el año pasado"

"Zidane es el entrenador absolutamente idóneo para el Real Madrid"

MADRID, 8 May. 2021 (Europa Press) -

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha asegurado que en el partido de LaLiga Santander de este domingo ante el Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano les mueve "la ilusión" de "superar" lo que hicieron el año pasado al acabar cuartos, y ha afirmado que Zinédine Zidane es "el entrenador absolutamente idóneo" para el conjunto blanco.

"El equipo está con muchísima ilusión de jugar contra un equipo como el Real Madrid y de estar en la situación en la que estamos, pudiendo superar lo que hicimos el año pasado. Sabemos que hemos hecho un año muy importante en una situación de dificultad máxima en todos los sentidos. Tenemos ganas de seguir en esa línea de trabajo, de concentración y de ilusión por cada partido", declaró en rueda de prensa.

Además, reconoció que espera "un partido de máximo nivel y de máxima exigencia, como siempre que se juega contra el Real Madrid". "Cada partido gana en importancia y en ser más definitivo", dijo. "Espero un equipo que se está jugando LaLiga y que es el Real Madrid. Es un grandísimo equipo con unos grandísimos futbolistas y un grandísimo entrenador y que se está jugando la posibilidad de ganar LaLiga", añadió.

El preparador vasco aseguró también que no existe "mayor aliciente" para el partido que encontrarse en la situación actual, cuartos y pudiendo ascender posiciones e incluso luchar por el título. "No hay mayor aliciente que jugar un partido precioso en una situación bonita que nos hemos ganado. No necesitas nutrirte de ninguna otra motivación", expresó.

"Estamos donde estamos porque hemos hecho un año muy bueno, nadie nos ha regalado nada. Vamos a luchar en cada partido por mejorar la situación que tenemos. Ahora nos toca un equipo de máxima exigencia al que no hemos podido ganar en ninguno de los tres partidos anteriores. La ambición de ganar cada partido no nos la va a quitar nadie, es lo que nos ha traído hasta aquí", prosiguió.

"Cada jornada que pasa es la importante. No va a ser decisiva, porque decisivo es lo que hagas en cada partido, que es una oportunidad de sumar tres puntos. En este caso, solo existe esta jornada, no hay otra manera de pensar, y menos cuando queda tan poco", explicó.

Sobre sus anteriores partidos contra el Real Madrid, recordó que fueron "partidos muy equilibrados en los que al final ellos se han impuesto". "Cada partido es una nueva oportunidad, se parte de cero. No miramos para atrás", afirmó, antes de alabar a su homólogo en el banquillo blanco, Zinédine Zidane. "El trabajo de Zidane responde a cualquier pregunta. Es el entrenador absolutamente idóneo para el lugar en el que está", subrayó.

En otro orden de cosas, el técnico nervionense desveló que tienen "algunas molestias en algunos futbolistas" pero que esperan "poder solventarlas de aquí a mañana", además de hablar del hecho de que solo 13 jugadores han partido de inicio en los últimas semanas. "Al no jugar entre semana tienes más tiempo de recuperación. Son importantes todos, no solo los 11 de inicio; todos son de nuestra confianza", apuntó.

Por último, Lopetegui no quiso valorar la designación del colegiado Martínez Munuera para el choque. "Eso responde a la responsabilidad del Comité de Árbitros, en este caso a Velasco Carballo. Eligen los árbitros que consideran oportunos y tratarán de hacerlo lo mejor posible", concluyó.

Europa Press