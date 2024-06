López Obrador reprocha a los "chantajistas" el "nerviosismo" de los mercados para frenar las reformas previstas

El presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reprochado a los "chantajistas" en las altas esferas que hayan promovido el "nerviosismo" en los mercados después del triunfo aplastante de Morena en las elecciones generales, con el que se podrá sacar adelante varias reformas, entre ellas la del Poder Judicial.

"¿Cuánto tiempo les va a durar estar promoviendo ese nerviosismo, en la televisión, en la radio, en las columnas de espacios financieros?", se ha preguntado este martes López Obrador, quien ha insistido en la fortaleza de la economía mexicana a pesar de las maniobras de los mercados.

"Con nosotros no se ha depreciado el peso, se ha fortalecido un 10 por ciento", a diferencia, ha destacado, que en anteriores sexenios conservadores, respondiendo así a la caída estos días del valor de la moneda nacional.

"Están acostumbrados al chantaje: ‘No, me mantienes los privilegios porque si no, mira, va a haber fuga de capital, va a haber devaluación’ (...) Vamos a pasar a la historia como el gobierno que no devaluó su moneda", ha expresado.

López Obrador ha explicado que esta devaluación de la moneda se produce en respuesta al malestar entre las altas esferas por esta reforma del Poder Judicial, que deberá pasar por un Congreso en el que Morena tiene mayoría absoluta sin necesidad de sus socios de coalición tras las elecciones del 2 de junio.

"No quieren que el pueblo elija a los jueces. ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué le tienen miedo a la democracia?", se ha preguntado, insistiendo en sus críticas al Poder Judicial. "Está secuestrado tanto por la delincuencia organizada como por la de cuello blanco. No está al servicio del pueblo", ha dicho.

Así, ha apremiado al Congreso para que ponga en marcha todos los foros y escenarios posibles para dar inicio al debate sobre la reforma constitucional para modifica el Poder Judicial, una de las prioridades de quien será la nueva presidenta del país a partir del 1 de octubre, Claudia Sheinbaum.

En ese sentido, confía en que antes de dejar el Palacio Nacional, la reforma pueda estar siendo ya debatida en el Congreso. "Hay que hacerlo público porque ya están actuando los que no quieren la reforma. Están ya moviéndose como siempre lo hacen", ha advertido.

Europa Press