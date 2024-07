Los aficionados españoles sueñan con volver a los días de Iniesta

Miles y miles de personas dispensaron este lunes en Madrid un homenaje a la selección española de fútbol por un triunfo en la Eurocopa que esperan que sea el inicio de una era de gloria como la que vivieron con la selección de Iniesta que ganó el Mundial en 2010.

"¡Somos campeones de Europa!", repitió tres veces el capitán del equipo, Álvaro Morata, al abrir los parlamentos de los jugadores en una plaza de la Cibeles de Madrid abarrotada.

"Todos los que estamos aquí hemos crecido viendo a Iker Casillas, a Fernando Torres, a David Villa, a Xavi, Andrés Iniesta, a todos los campeones del mundo", añadió el delantero del Atlético de Madrid de 31 años. "Ellos nos han enseñado cómo se lucha, cómo se trabaja en equipo, y cómo se consigue esto".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al recibirlos en el palacio de la Moncloa, les invitó a ir "a por todas". "Queremos mucho, queremos más", les dijo a los jugadores.

Tras su victoria del domingo por la noche ante Inglaterra (2-1) con la que España conquistó su cuarta Eurocopa, el equipo nacional llegó a primera hora de la tarde a Madrid desde Berlín.

- "Nadie apostaba por esto" -

Después de ser recibidos por el rey Felipe VI y Sánchez, los Lamine Yamal, Nico Williams, Morata y Rodri iniciaron su paseo por la ciudad en un autobús rojo descubierto con una inscripción llamativa en inglés: "it's only the beginning" ("es solo el principio").

Con una camiseta blanca con el dorsal 4 delante -en alusión a las cuatro Eurocopas de su palmarés-, y saludando a derecha e izquierda a los aficionados que aguardaron horas en un día de mucho calor, los jugadores fueron hasta la plaza de Cibeles para concluir las celebraciones.

"Aquí no apostaba nadie por esto. Nadie: ni por el seleccionador, ni por la selección", explicó a la AFP en la plaza de la Cibeles de Madrid, donde concluyeron las celebraciones, Ramón Fructuoso, un jubilado de Elche de 60 años que fue jugador de fútbol en su juventud.

"Pero bueno, el fútbol es así, de grande. Puede ganar España, que teniendo un equipo que no está lleno de estrellas, puede ganar una Eurocopa. Y lo ha demostrado", añadió.

- Nostalgia superada -

La jubilación de aquel equipo nacional que ganó el Mundial 2010 y dos Eurocopas seguidas (2008 y 2012) con nombres como Iniesta, Xavi, Sergio Ramos, Fernando Torres o Iker Casillas sumió en la nostalgia a los aficionados a la selección... hasta el domingo.

Sin estrellas mundiales a priori, salvo el centrocampista Rodri, del Mánchester City, y con un entrenador, Luis de la Fuente, que generaba dudas, el compromiso colectivo del grupo suplió las carencias y ofreció el mejor juego.

Ahora, con un Lamal de 17 años o un Williams de 22, España pone la vista en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, y más importante, el que jugará como anfitrión, junto a Marruecos y Portugal, en 2030.

"Lo que tiene de diferente" la generación actual o la de Iniesta es la solidaridad entre los 15 que juegan. Porque la clave ha sido los 15 que han salido", añadió Fructuoso, recordando a los suplentes y sus goles salvadores, como Mikel Merino y Mikel Oyarzabal.

"Llevaba mucho tiempo con una selección que no enganchaba, y creo que tanto los jóvenes nos lo han hecho creer, y también los más veteranos", explicó a la AFP Sergio Chamorro, de 33 años, un trabajador de la construcción.

En el equipo "hay mucha juventud que le pone muchas ganas, esto aporta muchas cosas buenas a un equipo, y han tenido muy buenos maestros", estimó Marina Jiménez, una ama de casa de 31 años que acudió a los festejos con su hijo, que vivía el primer gran triunfo de la selección. El primero de muchos, espera su madre.

