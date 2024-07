Los bosques del mundo no lograron frenar las emisiones climáticas en 2023: estudio

Por Jake Spring

SAO PAULO, 29 jul (Reuters) - Los bosques y otros ecosistemas terrestres no lograron frenar el cambio climático en 2023, ya que la intensa sequía en la selva amazónica y los incendios forestales récord en Canadá obstaculizaron su capacidad natural para absorber dióxido de carbono, según un estudio presentado el lunes.

Eso significa que una cantidad récord de dióxido de carbono ingresó a la atmósfera de la Tierra el año pasado, alimentando aún más el calentamiento global, dijeron los investigadores.

La vida vegetal contribuye a frenar el cambio climático absorbiendo enormes cantidades de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero que provoca el calentamiento global. Los bosques y otros ecosistemas terrestres absorben en promedio casi un tercio de las emisiones anuales procedentes de combustibles fósiles, la industria y otras causas humanas.

Pero en 2023, ese sumidero de carbono colapsó, según el coautor del estudio, Philippe Ciais, del Laboratorio de Ciencias del Clima y del Medio Ambiente (LSCE), una organización de investigación francesa.

"El sumidero es una bomba y estamos bombeando menos carbono de la atmósfera a la tierra", dijo Ciais en una entrevista. "De repente, la bomba se está ahogando y está bombeando menos".

Como resultado, la tasa de crecimiento del dióxido de carbono en la atmósfera aumentó un 86% en 2023 en comparación con 2022, dijeron los investigadores.

Científicos de la Universidad de Tsinghua en China, la Universidad de Exeter en Inglaterra y el LSCE lideraron la investigación sobre las causas de este cambio. Su estudio fue presentado en la Conferencia Internacional sobre Dióxido de Carbono en Manaus, Brasil.

Un factor importante fueron las temperaturas récord a nivel mundial que secaron la vegetación de la Amazonia y otras selvas tropicales, impidiéndoles absorber más carbono, al tiempo que alimentaron incendios récord en Canadá, dijo el estudio.

"Imagínese sus plantas en casa: si no las riega, no son muy productivas, no crecen, no absorben carbono", dijo Stephen Sitch, coautor del estudio y experto en carbono de la Universidad de Exeter.

"Pongamos eso en una escala tan grande como la selva amazónica", dijo Sitch a Reuters en el marco de la conferencia.

El estudio aún está en proceso de revisión por pares en una revista académica, pero tres científicos que no participaron en la investigación dijeron a Reuters que sus conclusiones eran sólidas.

Dijeron que las caídas en los sumideros de carbono terrestres tienden a ocurrir en años afectados por el fenómeno climático de El Niño, como 2023. Pero las temperaturas récord impulsadas por el cambio climático hicieron que la caída del año pasado fuera particularmente extrema.

Además, las consecuencias de la caída son más graves que en el pasado porque ahora los humanos están provocando la emisión de más dióxido de carbono que nunca.

Los científicos advirtieron que el sumidero de carbono de la Tierra varía ampliamente de un año a otro y que un solo año no será catastrófico, pero agregaron que sería alarmante si lo observado en 2023 se convirtiera en una tendencia.

"Esto es una advertencia", dijo Richard Birdsey del Centro de Investigación Climática Woodwell en Estados Unidos, que no participó en el estudio. "Hay una buena posibilidad de que años como 2023 sean más comunes".

Cuanto menos carbono absorban los ecosistemas terrestres, menos combustibles fósiles podrá quemar el mundo antes de que la humanidad supere los objetivos climáticos globales, dijo Anthony Walker, modelador de ecosistemas del Laboratorio Nacional de Oak Ridge en Estados Unidos, que no participó en el estudio.

"No podemos contar con que los ecosistemas nos rescaten en el futuro", dijo Trevor Keenan, un científico de ecosistemas de la Universidad de California en Berkeley que no participó en el estudio. (Reporte de Jake Spring; Reporte adicional de Bruno Kelly en Manaus, Brasil; Editado en Español por Natalila Ramos)

Reuters