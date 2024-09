Los caficultores buscan aplazar el requisito antideforestación de la ue

Por Gustavo Palencia

TEGUCIGALPA, 18 sep (Reuters) - El principal organismo cafetero del mundo va a solicitar a la Unión Europea que aplace la exigencia de que los granos importados procedan de zonas no relacionadas con la deforestación, dijo el miércoles la jefa del grupo. La norma, que entrará en vigor a finales de año, prohibiría la venta de café —así como de cacao, soja, aceite de palma, madera, caucho y ganado— si las empresas no pueden demostrar que el producto procede de una zona donde no se han talado bosques en los últimos años.

"No podemos cumplir esa fecha, no es posible", dijo Vanusia Nogueira, directora de la Organización Internacional del Café (OIC), en una entrevista.

La OIC, un grupo intergubernamental vinculado a las Naciones Unidas, representa a más del 90% de la producción de café y a más del 60% del consumo mundial. Entre sus países miembros figuran grandes productores de café como Brasil, Vietnam y Colombia. "Es un plazo muy ambicioso", dijo Nogueira. "Creemos que trabajando con (los líderes de la UE), podrían estar más abiertos a posponer esa fecha".

No especificó por cuánto tiempo pretendía la OIC posponer la fecha límite.

Preguntada por las posibles repercusiones si los productores de café no cumplían el plazo, Nogueira dijo que la UE "encontrará alguna solución".

"A los europeos les gusta mucho el café. (...) no se quedarán sin café", añadió.

Nogueira intervino en una cumbre sobre el café organizada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Tegucigalpa. Se espera que las casi tres docenas de países miembros de la CELAC clausuren la cumbre con una declaración en la que soliciten a la UE que posponga la fecha de exigencia de deforestación, dijo el subsecretario de Caficultura de Honduras, Carlos Murillo. (Reporte de Gustavo Palencia; escrito por Kylie Madry; edición de Shri Navaratnam; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

