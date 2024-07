Los candidatos presidenciales copan caracas al inicio de campaña electoral de venezuela

CARACAS, 4 jul (Reuters) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su contrincante en las elecciones de fines de mes, Edmundo González, iniciaron el jueves la campaña electoral oficial con sendas caravanas en Caracas en medio de miles de simpatizantes de cada bando.

Maduro, un exconductor de bus de 61 años, y González junto a la líder opositora María Corina Machado, avanzaban por la capital del país sudamericano en camiones, pero en sentido contrario: el presidente hacia el palacio de Gobierno y los opositores hacia un sector del este capitalino, en la primera ocasión en que coinciden en una misma localidad.

La campaña culmina el 25 de julio, según el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE), visto por críticos y opositores como una instancia dominada por el oficialismo.

González, un exdiplomático de 74 años de voz suave, era un desconocido hasta que en abril fue designado por la coalición opositora como su candidato ante la imposibilidad de registrar a otras figuras y a la ganadora de la primaria de la oposición, Machado.

"Convirtamos el deseo de cambio en votos", dijo González en un video en su cuenta en la red social X poco antes del inicio de su caravana. Pidió a la Fuerza Armada "respetar la voluntad del pueblo" en las urnas de votación el 28 de julio.

"Cuando gana la derecha, pierde el pueblo", dijo Maduro en el petrolero estado Zulia, donde inició su carrera en busca de su segunda reelección.

La líder opositora, una ingeniera industrial de 56 años y a quien el Tribunal Supremo le ratificó en enero una inhabilitación para ocupar cargos públicos por 15 años, ha logrado endosar su potencial electoral a González, que en distintas encuestas adelanta a Maduro con al menos 20 puntos porcentuales.

La oposición ha recurrido a las redes sociales para transmitir sus concentraciones, conferencias de prensa, entre otros eventos. Los medios tradicionales y estatales hasta ahora no transmiten eventos encabezados por González y Machado.

Al menos 21 millones de venezolanos están registrados para sufragar en más de 15.000 centros electorales por todo el país en una votación de una sola vuelta y en la que el ganador alcanza el triunfo por mayoría simple.

Unos 4 millones de venezolanos en edad de votar, mayores de 18 años, que forman parte de los 7,7 millones que han migrado en los últimos años, no pudieron registrarse para el proceso porque los consulados venezolanos no abrieron sus puertas o como en el caso de Estados Unidos, país con el que Caracas no tiene relaciones diplomáticas, era inviable el proceso de registro. Sólo unos 69.200 venezolanos podrán votar en el extranjero. (Reporte de Vivian Sequera, Deisy Buitrago y Mayela Armas, editado por Marion Giraldo)

Reuters