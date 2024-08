Los combates se recrudecen en gaza pese a la esperanza de una pausa para la vacuna de la polio

Por Nidal al-Mughrabi y Mohammad Salem

EL CAIRO/GAZA, 29 ago (Reuters) - Los palestinos de Gaza esperaban el jueves a ver si se producía una pausa en los combates que permitiera iniciar una campaña de vacunación contra la polio, mientras el conflicto se extendía por el enclave asediado y causaba la muerte de al menos 20 personas. Naciones Unidas se prepara para vacunar a unos 640.000 niños en Gaza, donde la Organización Mundial de la Salud confirmó el 23 de agosto que al menos un bebé había quedado paralítico por el poliovirus de tipo 2, el primer caso de este tipo en el territorio en 25 años. La ONU, que pidió una tregua humanitaria a principios de este mes, espera comenzar la campaña de vacunación el 1 de septiembre, dijo Juliette Touma, directora de comunicaciones de UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.

La Organización Mundial de la Salud dio al bebé el nombre de Abdul-Rahman Abu Al-Jidyan. Cumplirá un año el 1 de septiembre. Su madre, Nivin Abu Al-Jidyan, dijo que temía por su hijo después de que los responsables sanitarios le dijeran que poco podían hacer para ayudarle. "Me quedé horrorizada de que mi hijo contrajera esta enfermedad, con la guerra y el cierre de los pasos fronterizos, en estas condiciones y con falta de medicinas para él. ¿Se quedará así?", dijo Abu Al-Jidyan a Reuters el jueves. "Es mi único hijo varón. Tiene derecho a viajar y a ser tratado; tiene derecho a caminar, correr y moverse como antes... Es injusto que permanezca tirado en la tienda sin cuidados ni atención", dijo desde una tienda de campaña en Deir Al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. En el Hospital Nasser, en la ciudad meridional de Jan Yunis, Umm Eliane Baker teme que su hija de 19 meses sea vulnerable a la poliomielitis debido a la mala salud provocada por la desnutrición.

Espera que su bebé sea vacunada pronto, pero dice que le preocupa moverse con seguridad en una zona donde se han producido repetidos ataques israelíes. "No puedo ir por la calle y que me bombardeen, o que le pase algo a mi hija, o que me ataquen. Necesito una tregua, un alto el fuego, para poder darle a mi hija esta inyección (vacuna)", dijo a Reuters. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó esta semana las informaciones aparecidas en medios de comunicación según las cuales Israel estaba preparando una tregua humanitaria generalizada, afirmando que se había presentado un plan más limitado. "No se trata de pausas en los combates para administrar vacunas contra la polio, sino sólo de la asignación de determinados lugares en la Franja de Gaza", afirmó en un comunicado. Izzat El-Reshiq, alto cargo de Hamás, reiteró el apoyo del grupo a la iniciativa de la ONU y de las organizaciones internacionales de una tregua humanitaria urgente en todo el enclave para permitir la campaña de vacunación contra la polio. El-Reshiq describió la declaración de Netanyahu como un intento de frustrar el proceso al rechazar el llamamiento de la ONU.

FAMILIA "CONSUMIDA" POR EL FUEGO El jueves, las fuerzas israelíes continuaron bombardeando zonas de toda la Franja de Gaza en su batalla contra los milicianos dirigidos por Hamás. Las autoridades sanitarias palestinas afirmaron que los ataques militares israelíes del jueves han causado hasta ahora la muerte de al menos 20 personas. Un ataque contra una casa en la ciudad de Gaza mató a ocho palestinos, entre ellos varios niños, dijeron, mientras que otros tres murieron cuando un misil israelí alcanzó una motocicleta en Ráfah, cerca de la frontera con Egipto.

Un vecino de la casa bombardeada en la ciudad de Gaza dijo que habían conseguido bajar una escalera al edificio para rescatar a una familia atrapada en su interior, pero que solo habían logrado sacar a una niña. "Después de eso, el fuego los consumió y no pudimos llegar hasta ellos", dijo. El actual ciclo del conflicto palestino-israelí, que en conjunto dura ya décadas, se desencadenó el 7 de octubre, cuando el grupo islamista palestino Hamás atacó Israel, matando a 1.200 personas y tomando unos 250 rehenes, según los recuentos israelíes.

El posterior asalto israelí al enclave ha matado a más de 40.000 palestinos, según el Ministerio de Sanidad palestino, al tiempo que ha desplazado a casi toda la población de 2,3 millones de personas, provocando una crisis de hambre y dando lugar a acusaciones de genocidio ante el Tribunal Mundial que Israel niega. (Reporte y redacción de Nidal al-Mughrabi en El Cairo y Mohammed Salem en Gaza. Información adicional de Dawoud Abu Alkas en Gaza y Angel Maytaal en Jerusalén; edición de Sharon Singleton; editado en español por Tomás Cobos)

