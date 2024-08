Los delegados propalestinos en la convención demócrata presionarán para que se embarguen las armas de israel

Por Andrea Shalal

CHICAGO, 18 ago (Reuters) - Decenas de delegados musulmanes y sus aliados, enfadados por el apoyo estadounidense a la ofensiva israelí en Gaza, buscan cambios en la plataforma demócrata y planean presionar por un embargo de armas esta semana, poniendo al partido en guardia ante posibles interrupciones de discursos de alto nivel en su convención nacional en Chicago.

Llamándose a sí mismo "Delegados contra el Genocidio", el grupo propalestino dice que ejercerá su derecho a la libertad de expresión durante los principales eventos de la Convención Nacional Demócrata de cuatro días que se convoca el lunes para nominar formalmente a la vicepresidenta Kamala Harris para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, en las que enfrentará al expresidente republicano Donald Trump.

Los organizadores del grupo se negaron a dar detalles, pero dijeron que estaban alentando a los partidarios a usar kufiyas palestinas, o pañuelos, y a llevar banderas palestinas, y que buscarían cambios en la plataforma del partido, al tiempo que instaron a los delegados a hablar en la convención.

Está previsto que el presidente Joe Biden hable el lunes y Harris el jueves.

Los delegados propalestinos afirman que merecen un papel más importante en la redacción de la plataforma del partido.

El grupo quiere incluir un texto que respalde la aplicación de las leyes que prohíben dar ayuda militar a individuos o fuerzas de seguridad que cometan graves violaciones de los derechos humanos.

"Vamos a hacer oír nuestra voz", declaró Liano Sharon, consultor empresarial judío y delegado que firmó una plataforma alternativa junto con otros 34 delegados. "La libertad de expresión incluye necesariamente el derecho a levantarse y hacerse oír incluso cuando la autoridad de la sala dice que nos callemos".

"Quieren que la convención se desarrolle sin problemas. No quieren que se produzca ningún tipo de interrupción ni ningún tipo de declaración ni nada por el estilo", declaró a Reuters en un acto organizado por la numerosa población palestina de Chicago. "Lo siento. Una convención es un vehículo de compromiso político, ¿vale? Y si no la usamos para eso, entonces es sólo un concurso de belleza".

La campaña de Harris declinó hacer comentarios.

Biden busca un alto el fuego

El borrador de la plataforma del partido hecho público a mediados de julio pide "un alto el fuego inmediato y duradero" en la guerra y la liberación de los rehenes restantes llevados a Gaza durante un ataque el 7 de octubre de combatientes militantes islamistas de Hamás en el que Israel dice que murieron 1.200 personas.

La plataforma no menciona a las más de 40.000 personas que, según las autoridades sanitarias palestinas de Gaza, han muerto en la posterior ofensiva israelí. Tampoco menciona ningún plan para reducir los envíos de armas estadounidenses a Israel.

Estados Unidos aprobó el martes 20.000 millones de dólares en ventas adicionales de armas a Israel.

Los mediadores, incluido Estados Unidos, han intentado negociar una tregua entre Israel y Hamás, que gobierna Gaza, basándose en un plan presentado por Biden en mayo, pero hasta ahora no lo han conseguido.

La guerra entre Israel y Hamás, que ya va por su undécimo mes, redujo el apoyo a los demócratas entre los votantes musulmanes y árabes-estadounidenses, que representan votos cruciales en estados disputados en las elecciones como Arizona, Michigan y Pensilvania.

Aunque los activistas representan una pequeña fracción de los delegados de la convención, los disturbios dentro de la sala y las grandes protestas fuera de ella podrían estropear el plan del partido de unificar a los demócratas en torno a Harris después de que Biden abandonó la carrera el 21 de julio bajo la presión de sus compañeros demócratas.

"no me callaré", dice harris

Los activistas propalestinos afirman que Harris se ha mostrado más comprensiva con los gazatíes que Biden. Su asesora de seguridad nacional dijo en X este mes que no apoya un embargo de armas a Israel.

Pero tras reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu el mes pasado, Harris dijo a los periodistas no sólo que Israel tenía derecho a defenderse, sino también en referencia a Gaza: "No podemos permitirnos insensibilizarnos ante el sufrimiento y no me callaré".

Se espera que unos 40.000 manifestantes se congreguen el lunes frente a la convención para protestar contra la postura del Gobierno de Biden respecto a Israel. Los organizadores afirman que la cifra podría superar los 100.000 manifestantes.

Nadia Ahmad, profesora de Derecho en la Universidad Barry de Florida y delegada, dijo que había unos 60 delegados musulmanes, una fracción de los 5.000 en total. Pero sus preocupaciones eran compartidas por otros, especialmente los votantes jóvenes, algunos de los cuales se han desvinculado del partido, dijo.

El Movimiento Nacional de No Comprometidos, una iniciativa independiente que presiona a los demócratas para que cambien su política respecto a Israel y que obtuvo más de 30 delegados en las elecciones primarias, también quiere un embargo de armas.

Hasta ahora se ha centrado, sin éxito, en conseguir que un palestino-estadounidense o un trabajador humanitario de Gaza tome la palabra en el escenario principal, aunque los organizadores acordaron el sábado añadir a la agenda del lunes una mesa redonda diurna sobre cuestiones árabes y palestinas y otra sobre antisemitismo.

Los estadounidenses de origen judío, tradicionalmente votantes demócratas, han expresado su preocupación por el aumento de la actividad antijudía, y los musulmanes han denunciado el aumento de la islamofobia en Estados Unidos.

Layla Elabed, copresidenta nacional de No Comprometidos, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, aliado musulmán de Biden, y un médico que ha trabajado en primera línea en Gaza serán algunos de los ponentes del primer panel, según las fuentes.

No Comprometidos, que dijo que no planea interrumpir los procedimientos de la convención, está presionando a Harris para que haga una declaración sobre el uso de armas estadounidenses para matar palestinos. (Reporte de Andrea Shalal; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters