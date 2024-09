Los dirigentes del boj divergen sobre el ritmo de las futuras subidas de tipos, según las actas

Por Leika Kihara

TOKIO, 26 sep (Reuters) - Los responsables de política monetaria del Banco de Japón se mostraron divididos sobre la rapidez con la que el banco central debería subir más los tipos de interés, según las actas de la reunión de julio del BoJ publicadas el jueves, lo que pone de relieve la incertidumbre sobre el momento del próximo aumento de los costes de endeudamiento. En la reunión de julio, el Banco de Japón subió inesperadamente los tipos de interés a corto plazo hasta el 0,25% por 7 votos a favor y 2 en contra, dando un paso más hacia la eliminación gradual de una década de enormes estímulos. Al menos dos de los nueve miembros de la Junta consideraron que había margen para seguir subiendo los tipos y uno de ellos dijo que el Banco de Japón debería aumentar los costes de financiación de forma "oportuna y gradual" para evitar verse obligado a hacerlo rápidamente más adelante, según se desprende de las actas del jueves. Otro miembro afirmó que el Banco de Japón debía seguir subiendo los tipos cuando se confirmara que las empresas estaban aumentando el gasto de capital, los salarios y los precios. Otros, sin embargo, advirtieron contra una retirada demasiado rápida de los estímulos. "La normalización de la política monetaria no debe ser un fin en sí mismo", dijo uno de los miembros, añadiendo que el Banco de Japón debe vigilar los distintos riesgos y actuar con cautela. "El Banco de Japón debe evitar una situación en la que las expectativas del mercado de futuras subidas de tipos aumenten excesivamente", ya que las expectativas de inflación aún no se han anclado en su objetivo del 2% y los precios siguen siendo vulnerables a los riesgos a la baja, dijo otro miembro. Las observaciones subrayan el reto al que se enfrenta el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, para cumplir su promesa de elevar los tipos de interés hasta un nivel neutral, es decir, un nivel que ni estimule, ni enfríe el crecimiento. Uno de los miembros dijo que era difícil elevar "automáticamente" los tipos de interés a un nivel determinado, dadas las grandes incertidumbres existentes a la hora de calcular el tipo neutral de Japón, según se desprende de las actas. "Por lo tanto, el Banco de Japón no tiene otra opción que seguir una senda de tipos de interés, mientras examina cómo responden la economía y los precios a los cambios en los tipos a corto plazo", dijo ese miembro en la reunión de julio. La subida de tipos del Banco de Japón en julio y los comentarios de Ueda, unidos a los débiles datos del mercado laboral estadounidense, provocaron un repunte del yen y una caída de las bolsas a principios de agosto. Desde entonces, los dirigentes del Banco de Japón han insistido en la necesidad de tener en cuenta las consecuencias económicas de la volatilidad de los mercados. (Reporte de Leika Kihara; Edición de Kim Coghill y Shri Navaratnam; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

