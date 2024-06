Los futbolistas de francia confían en que mbappé pueda jugar el viernes contra países bajos

PADERBORN, Alemania, 19 jun (Reuters) - Los compañeros de equipo de Kylian Mbappé confían en que el delantero pueda estar disponible para el partido de la Eurocopa del viernes contra Países Bajos tras sufrir una fractura de nariz el lunes.

Francia no ha hecho ningún anuncio sobre la disponibilidad del capitán para su próximo partido en el torneo de Alemania, pero la prensa informó el martes de que estaba descartado para el encuentro.

Sin embargo, tanto Adrien Rabiot como William Saliba se mostraron optimistas en rueda de prensa y no perdieron la esperanza de que Mbappé pudiera jugar pese a la fractura sufrida en los últimos minutos de la victoria 1-0 ante Austria en Düsseldorf.

"Me he reunido con él esta mañana, estaba un poco mejor. Había ido a hacerse otras pruebas. No sé más. Pero cuando le vi esta mañana, estaba mejor", dijo a la prensa el defensa Saliba.

Rabiot destacó el ejemplo de su compañero en el Juventus Wojciech Szczesny, el portero polaco que también sufrió una fractura de nariz en abril.

"No sé exactamente si es lo mismo que Kylian. Le operaron al día siguiente o a los dos días y estuvo disponible para el siguiente partido", recordó Rabiot.

"Por eso, cuando me dijeron lo de la fractura de nariz de Kylian, en mi cabeza no era tan grave, porque me dije que podría estar disponible bastante rápido".

Pero si Mbappé no llega, Rabiot dijo que Francia seguiría confiando en sus posibilidades contra los neerlandeses, que ganaron su primer partido contra Polonia en Hamburgo el domingo.

"Por supuesto, es un jugador muy importante y eso tendrá inevitablemente un impacto, sobre todo en la preparación de los equipos rivales, pero tenemos un grupo excepcional", insistió el centrocampista. "En el banquillo tenemos medios más que suficientes para sustituir a Kylian. Confío plenamente en nuestra calidad en el banquillo". (Reporte de Mark Gleeson; Editado en español por Javier Leira)

