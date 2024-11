Los Giants dan de baja al quarterback Daniel Jones días después de relegarlo

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — La era de Daniel Jones en Nueva York ha terminado.

El quarterback de los Giants fue dado de baja por el equipo el viernes días después de que la franquicia anunció que lo relegaría a la banca en favor del tercer quarterback, Tommy DeVito.

“Daniel vino a verme esta mañana y preguntó si podríamos liberarlo”, dijo el presidente de los Giants, John Mara, en un comunicado. “Acordamos mutuamente que eso sería lo mejor para él y para el equipo. Daniel ha sido un gran representante de nuestra organización, de primera clase en todos los sentidos”.

Mara agregó que estaba “decepcionado” por la rápida disolución de la relación de Jones con el equipo.

“Tenemos a Daniel en alta estima y apreciamos mucho lo que ha hecho por nosotros”, continuó Mara. “Le deseamos nada más que lo mejor en el futuro.”

Jones, de 27 años, le dijo a los reporteros el jueves que había dado todo lo que tenía al equipo después de ser seleccionado en la sexta posición global en el draft de 2019 y cree que aún tiene futuro en la NFL. Se responsabilizó por el hecho de que los Giants (2-8) solo hayan llegado a los playoffs una vez durante su tiempo como titular.

Jones tomó control al inicio de su temporada de novato cuando el entonces entrenador en jefe Pat Shurmur relegó a la banca a Eli Manning, dos veces MVP del Super Bowl, quien estaba cerca del final de su carrera.

El entrenador Brian Daboll relegó a la banca a Jones el lunes después de que los Giants regresaran a entrenar tras una semana de descanso y de que la semana anterior perdieron 20-17 con Carolina en Alemania.

Tommy DeVito será titular el domingo contra los Buccaneers de Tampa Bay y Daboll esperando que pueda revitalizar al equipo.

“Definitivamente no estoy contento con esto”, dijo Jones, quien leyó una declaración de 90 segundos antes de responder preguntas de los reporteros el jueves. “Sí, no es lo que quieres escuchar. Así que, sí, todas esas emociones las tienes. Pero al final del día, esto es fútbol. Estamos en un negocio donde se espera obtener resultados y no lo estábamos logrando.”

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

